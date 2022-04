Stasera in tv martedì 19 aprile, su Rai 3 c'è Cartabianca: anticipazioni e ospiti

19 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 19 aprile, su Rai 3 immancabile appuntamento con Cartabianca, il programma di informazione e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Ovviamente al centro dell'attenzione ci sarà ancora una volta la guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che è iniziata la “battaglia del Donbass”, considerata da diversi analisti la seconda fase del conflitto. Ieri l’esercito russo ha intensificato i bombardamenti sulla regione orientale dell’Ucraina e su alcune città del Paese, tra cui Leopoli, dove sono morte almeno sette persone. I corridoi umanitari sono rimasti bloccati per il secondo giorno consecutivo.Le truppe russe sono riuscite a occupare la cittadina di Kreminna, nella regione di Luhansk, mentre l’esercito ucraino ha ripreso il controllo di alcuni villaggi nella regione di Kharkiv. Intanto i bilanci continuano ad essere sempre più terrificanti: secondo il sindaco di Bucha, durante l’occupazione russa della città sarebbe stato ucciso un cittadino su cinque.

La pupa e il secchione, Luca Onestini ospite. Può tornare Flavia Vento

Lato economico, invece, le sanzioni starebbero iniziando a colpire l'economia russa. In un discorso alla Duma infatti, la governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina ha dichiarato che le sanzioni occidentali “cominciano a colpire” l’economia del Paese e ha assicurato di voler “abbassare l’inflazione”. Per Putin, invece, il rublo e l’aumento dei prezzi “si stanno stabilizzando".

Fuori dal Coro, il conflitto in Ucraina al centro del talk su Rete4. Reportage esclusivo da Mariupol

Come sempre, tanti ospiti sono attesi in studio. Questa sera ci saranno: in aggiornamento.

Università, il San Raffaele di Roma al primo posto per qualità della ricerca tra gli atenei telematici e al quinto tra tutto il sistema nazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.