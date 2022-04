Morta l'attrice Ludovica Bargellini, aveva lavorato con il regista Paolo Sorrentino nella serie The Young Pope: incidente stradale a Roma

19 aprile 2022 a

Morta l’attrice Ludovica Bargellini. Fatale un incidente stradale avvenuto nella notte a Roma, all’incrocio tra via Colombo e via Grotta Perfetta. Sulla dinamica sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. Sarebbe comunque rimasta incastrata tra le lamiere della sua automobile, una Lancia Ypsilon, dopo aver sbattuto contro un muro. Proprio lei sarebbe stata al volante. Estratta in gravissime condizioni e trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, è deceduta poco dopo.

Originaria della Toscana - era nata a Pistoia e aveva 35 anni - da tempo risiedeva a Roma. Laureata in Costume al Centro sperimentale di cinematografia a Roma, a seguire, aveva intrapreso la carriera di attrice teatrale presso il Teatro Azione Scuola di Recitazione, sempre a Roma. Oltre al teatro si era specializzata nella recitazione cinematografica alla scuola Jenny Tamburi di Roma. Protagonista in numerosi spot pubblicitari per il piccolo schermo - come quelli di Campari e Now Tv - aveva lavorato con il regista Paolo Sorrentino nella serie The Young Pope (2016) per Sky Atlantic. Appassionata di boxe ma anche di danza e pattinaggio artistici, un'altra sua passione era la pittura. Mentre la sua vita privata era riservatissima.

