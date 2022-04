Tosca, chi è la cantante lanciata da Renzo Arbore: la vittoria a Sanremo e l'amore per Massimo Venturiello

19 aprile 2022 a

Tosca Donati, più semplicemente Tosca, è un nome importante della musica italiana e non solo. La cantante romana infatti non è soltanto una cantante ma un’artista a tutto tondo, che sa anche recitare, sia al cinema che al teatro, e che ha avuto anche un’esperienza come doppiatrice, prestando la voce ad Anastasia, protagonista dell’omonimo film d'animazione. Ospite di Oggi è un altro giorno racconterà della sua carriera, dei suoi progetti - ma anche della sua vita privata - a Serena Bortone.

Romana, 54 anni, il momento della svolta per la sua carriera arriva quando Renzo Arbore l'apprezza nel pianobar in cui lavorava. L'artista campano si è dunque rivelato come autentico talent scout per lei. L’artista ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e nel 1996 lo ha vinto in coppia con Ron, con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni. Nel corso della sua carriera, la cantante ha pubblicato in totale dieci album in studio e ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Ha collaborato, ad esempio, con Lucio Dalla in Rispondimi; con Renato Zero in Inventi; con Riccardo Cocciante in L’amore esiste ancora.

Ormai da anni la cantante ed attrice - riservatissima per quanto riguarda la sua sfera personale - è legata al collega Massimo Venturiello, classe 1957, con cui vive a Roma. La coppia convive, non ha figli. Tosca domani 20 aprile salirà sul palco del Teatro Sociale di Rovigo con Morabeza in Teatro, concerto che prende il titolo dal suo ultimo album, premiato nel 2020 con due Targhe Tenco, nell'ambito della rassegna Musikè.

