La pupa e il secchione, stasera in tv 19 aprile su Italia1: le anticipazioni. Luca Onestini ospite, può tornare Flavia Vento

Stasera in tv - martedì 19 aprile 2022 - torna su Italia1 l'appuntamento con La pupa e il secchione, lo show da quest'anno travestito in reality e condotto da Barbara D'Urso. Ospite della puntata sarà Luca Onestini che dovrebbe intervenire nel programma. Gabriele Parpiglia, infatti, ne è sicuro e sul suo profilo Twitter afferma: “A La Pupa e il Secchione Show arriva Luca Onestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex Soleil. Che cosa succederà?” I due si rivedranno infatti pubblicamente dopo la fine della loro storia, iniziata nello studio di Uomini e Donne e conclusa dopo l’entrata di Onestini al GF Vip. Già alcune settimane fa, inoltre, l’ex tronista si era sbilanciato nei confronti della propria ex fidanzata, lanciando una frecciatina dopo la discussione tra la Sorge e il fratello Gianmarco.

La scorsa settimana Paola Caruso è stata squalificata dal gioco a causa di una brutta lite con Mila, stasera sarà in studio e si scuserà con il pubblico per il suo comportamento. Presente poi Alessia Macari, ospite come Pupa per una sera. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà cinque punti bonus a una coppia dopo una prova ‘sexy’. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Puntata cruciale quella di oggi considerato che la finale si avvicina e la prossima settimana sarà tempo di semifinale. Poi in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento, Guenda Goria incontrerà in modo speciale il fidanzato Mirko Gancitano.

Attenzione poi a Flavia Vento. Dopo essersi ritirata dal programma ora vorrebbe essere reintegrata nel cast. "Vorrei rientrare nella villa della Pupa", ha ammesso candidamente ai microfoni di Pomeriggio Cinque. Dopo essersi travestita da sirena in studio, ora è pronta a un nuovo look. "Sta di fatto che è sempre la giuria a scegliere… Per provare a convincerla volevo fare un balletto egiziano vestita da Cleopatra, con Aristide vestito da mummia, considerato il suo soprannome...".

