Jeremias Rodriguez, chi è la fidanzata Deborah Togni: svolta dopo L'Isola dei Famosi?

Jeremias Rodriguez è uno dei protagonisti di questa edizione, 2022, de L'Isola dei Famosi. Fratello di Belen e Cecilia, Jeremias non ha impiegato molto tempo per farsi conoscere dal pubblico televisivo anche per via della sua vita sentimentale. Non è questo il suo unico reality ma ha partecipato già al Grande Fratello Vip del 2017 e alla stessa Isola dei Famosi nel 2019.

Jeremias appena arrivato in Italia ha avuto un flirt con Ilaria Coletto, imprenditrice di Biella, tradita però dal fratellino di Belen con la ex concorrente del Grande Fratello Rossella Intellicato. Successivamente il ragazzo è stato paparazzato in vacanza ad Ibiza in atteggiamenti teneri con Sara, sales assistant all’Excelsior di Milano. La storia è naufragata nell’estate del 2017, quando Jeremias ha deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip. Nel corso dell’esperienza a L’Isola dei Famosi 2019, Jeremias si è avvicinato a Soleil, altra concorrente ed ex corteggiatrice nonché scelta di Luca Onestini. Anche fuori dalla casa la frequentazione è proseguita, con tanto di presentazione di lui ai genitori di Soleil. Però nell’ottobre 2019 è arrivata la notizia della rottura. Dopo mesi di tira e molla, o presunti tali, Jeremias Rodriguez e Soleil si sono definitivamente lasciati. Nell’estate del 2020 il fratello di Belen è stato paparazzato insieme a una donna lontana dal mondo dello spettacolo: Deborah Togni, una ragazza milanese assistente di volo. Una persona molto differente dalle donne che Rodriguez ha frequentato fin qui, e che gli avrebbe già fatto girare la testa al punto da convincerlo a passare alle presentazioni in famiglia.

Chi si occupa di gossip racconta che Jeremias - che in Honduras continua a discutere con tutti e in particolare con Nicolas Vaporidis - non abbia fatto mistero di aver intenzione di creare al più presto una solida famiglia con la sua fidanzata Deborah. Non c’è da stupirsi, dunque, se dopo il programma condotto dalla Blasi, Jeremias e Deborah decideranno di portare la loro relazione a un livello superiore.

