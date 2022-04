Servant of the people, stasera in tv 18 aprile su La7: trama e anticipazioni dello show che ha lanciato Zelensky

18 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv - lunedì 18 aprile 2022 - su La7 va in onda il terzo appuntamento con Servant of the people (dalle ore 21.15), lo show che ha lanciato nel mondo dello spettacolo e della recitazione Volodymyr Zelensky, l'attuale presidente dell'Ucraina. Lo show offre ai telespettatori un racconto a metà tra la comedy e la satira politica e li diverte con una sorprendente caccia alle somiglianze tra il protagonista e l’attuale presidente dell’Ucraina, accomunati da una parabola incredibilmente simile.

Papa Francesco vince anche la sfida della tv. Tre milioni di spettatori per il racconto dei Vangeli

La trama della puntata di oggi: Vasiliy Goloboroďko è un professore di storia che, da un momento all’altro, si ritrova al timone del Paese. Tutto parte da un video: mentre commenta la corruzione della politica nazionale, un alunno lo filma a sua insaputa e carica la clip su YouTube. Diventata virale in poche ore, Goloboroďko si trasforma in un vero e proprio paladino del popolo: i connazionali lo appoggiano e, con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, organizzano un crowdfunding per sostenerne la candidatura. Fino a portarlo alla vittoria. Da quel momento, inizia per lui tutta un’altra vita, che lo vede diviso tra il desiderio di conservare la normalità e le battaglie contro la vecchia guardia e i suoi atteggiamenti poco limpidi.

L'Isola dei Famosi, gli ascolti volano: spostata la finale, dal 23 maggio al 27 giugno

Oltre a Zelensky, nel cast di Servant of The People troviamo anche Stanislav Boklan (il primo ministro Yuriy Ivanovich Chuiko), Yevhen Koshovy (il ministro degli Esteri Serhiy Viktorovich Mukhin), Viktor Saraykin (Petro Vassilyevich Goloborodko, padre di Vasiliy), Nataliya Sumska (Mariya Stefanovna Goloborodko, madre di Vasiliy), Mykhailo Fatalov (il capo dei servizi segreti Mikhail Ashotovich Tasunyan), Olena Kravets (Olha Yuriyivna Mishchenko, ex moglie del neopresidente e direttrice della Banca Nazionale Ucraina), Yury Krapov (il ministro dell’Economia Mikhaylo Ivanovich Sanin), Kateryna Kisten (Svetlana Petrovna Sakhno, sorella di Vasiliy) e Oleksandr Pikalov (il ministro della Difesa Ivan Andreyevich Skorik).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.