Stasera in tv lunedì 18 aprile, su Rai 1 la fiction Nero a metà. Le anticipazioni

Stasera in tv, lunedì 18 aprile, su Rai 1 nuovo appuntamento con Nero a metà 3, la fiction che racconta la storia di Carlo Guerrieri (interpretato da Claudio Amendola), sua figlia Alba (Rosa Diletta Rossi) e l'intero commissariato. La serie ha letteralmente conquistato il pubblico. La seconda serata è stata seguita da 4 milioni e 700mila telespettatori, ottenendo il 24% di share. Aggiungendo quelli che l'hanno vista in streaming su RaiPlay, si arriva a toccare quota 5 milioni. Per ora ad aprile solo Don Matteo ha fatto meglio.

Diamo uno sguardo agli episodi in programma questa sera. Il primo si intitola Nei suoi panni e riguarda un omicidio nei pressi dell’abitazione di Alba. Ovviamente Carlo inizia subito a indagare: è fermamente convinto che il colpevole sia Pugliani. Ma il caso sembra più complicato del solito e per decifrare ogni indizio che viene trovato, subentra un agente della narcotici. Il secondo episodio, invece, si intitola Un uomo. Il commissariato viene invaso da un’intera classe di liceo. I ragazzi denunciano la scomparsa della loro professoressa. Sono molto turbati dall’accaduto, vogliono risposte e le cercano avvalendosi dell’esperienza di Carlo. Alba continua la sua personale indagine sulla scomparsa di Clara. Non mancano i risvolti sentimentali: Malik e Monica iniziano a capire cosa significa per loro stare in coppia. Non è finita qui. Un notaio resta vittima di un pirata della strada. Sembra un incidente, come tanti altri, ma non è affatto così.

Importanti i nomi degli attori che danno vita alla fiction. Oltre a Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Vicario, Alessandro Sperduti, Luca Cesa e Giorgia Salari. Non mancano le guest star. Una fiction ben studiata e ottimamente realizzata che ha come obiettivo quello di comandare gli ascolti nella sua serata di trasmissione, obiettivo che sino a ora ha centrato.

