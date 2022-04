Stasera in tv lunedì 18 aprile, su Rete 4 Controcorrente al poso di Quarta Repubblica

18 aprile 2022 a

Stasera in tv, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, su Rete 4 appuntamento con Controcorrente prima serata. Per una serata il programma prende il posto di Quarta Repubblica, ma andrà in onda anche nella giornata di mercoledì 20 aprile, come accade tutte le settimane. La trasmissione sarà condotta da Veronica Gentili, inizio alle ore 21.25. Programma di approfondimento, inchiesta e confronto, ovviamente dedicherà l'intera puntata al dramma che si sta consumando in Ucraina. La guerra sembra essere vicina a una prima svolta. La Russia sta stringendo d'assedio il sud del Paese con l'obiettivo di estendere le conquiste territoriali il più possibile, forse per arrivare a un possibile tavolo delle trattative da una posizione dominante.

Ma sembra essere in crescita il partito di chi crede che Vladimir Putin non si fermerà, cercherà di conquistare tutto il Paese e addirittura di estendere il conflitto militare anche ad altre realtà territoriali, forse addirittura dai paesi scandinavi che intanto hanno chiesto di poter entrare nella Nato. L'esercito russo, però, continua a subire perdite molto gravi. Le truppe inviate sul territorio ucraino non si sono dimostrate all'altezza della situazione. Putin sperava in una guerra lampo e invece sono migliaia i suoi soldati che sono stati uccisi. Centinaia anche i mezzi militari distrutti.

Ovviamente la Russia è più potente sotto ogni punto di vista rispetto all'Ucraina, ma sta subendo una resistenza che nemmeno lontanamente si aspettava. L'Europa che parte recita? E gli Stati Uniti? Alle domande cercherà di dare risposte Controcorrente. In studio annunciati per questa sera gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. I commenti, invece, saranno affidati agli esperti presenti o in collegamento. Veronica Gentili, inoltre aprirà numerose finestre sulle storie dei protagonisti. Una puntata che si annuncia molto intensa e che proporrà materiale video sugli ultimi sviluppi del conflitto armato.

