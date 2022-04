Papa Francesco vince anche la sfida della tv. Tre milioni di spettatori per il racconto dei Vangeli

18 aprile 2022 a

Papa Francesco e il racconto dei Vangeli in onda ieri sera. domenica 17 aprile, su Rai 1 ha fatto registrare 2.937.000 telespettatori e il 14,1% di share. Nel dettaglio, il contributo di Benigni tra le 21.31 e le 21.49 ha raggiunto un picco di 3.413.000 spettatori con il 15.9% e il Volto dei Vangeli, in onda dalle 21.49 alle 22.36, 2.733.000 spettatori con il 13,3%. Su Canale 5 Gli eredi della Terra ha totalizzato 1.563.000 spettatori e l'8,9% di share, su Italia 1 Il ciclone è stato visto da 1.632.000 spettatori (8%), su Rai 2 Quello che veramente importa ha fatto registrare 1.462.000 telespettatori (7,4%). Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi ha interessato 1.152.000 spettatori (6,2%), su Retequattro Zona Bianca 915.000 spettatori (5,8%) e su La7 Il Gattopardo 573.000 spettatori (3,1%). Seguono su Tv 8 Men in Black International con 586.000 spettatori (3%) e La Passione di Cristo sul Nove con 322.000 spettatori (1,7%).

Video su questo argomento L'appello di Papa Francesco: "Guerre e liti lascino il posto alla riconciliazione"

Papa Francesco, dunque, ha vinto anche la sfida televisiva della domenica di Pasqua. Oggi, 18 aprile, nel giorno del lunedì dell'Angelo, durante il Regina Coeli ha spiegato che le guerre devono lasciare "il posto alla Riconciliazione, sottolineare questa parola. Riconciliazione. Rinunciamo ai nostri piani umani, convertiamoci ai Suoi disegni di pace e di giustizia. Oggi incontrerò 50mila adolescenti da tutta Italia, un bel segno di speranza".

Video su questo argomento Torna la Pasqua a Piazza San Pietro, le immagini della celebrazioni con Papa Francesco

E ancora: "E' il potere del denaro, quell'altro Signore che Cristo dice di non servire mai: la falsità, l'occultamento, che si oppone all'annuncio della verità. E' un richiamo anche per noi, le falsità inquinano l'annuncio, corrompono dentro, riportano al sepolcro. I giorni nell’Ottava di Pasqua sono come un unico giorno in cui si prolunga la gioia della Risurrezione. Così il Vangelo della Liturgia odierna continua a raccontarci del Risorto, della sua apparizione alle donne che si erano recate al sepolcro. Gesù va loro incontro e le saluta; poi dice loro due cose, che farà bene anche a noi accogliere, come dono pasquale. Per prima cosa le rassicura con due semplici parole: 'Non temete'. Il Signore sa che i timori sono i nostri nemici quotidiani".

Video su questo argomento Pasqua a San Pietro, la benedizione di Papa Francesco per i fedeli in Piazza

