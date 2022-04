L'Isola dei Famosi, stasera in tv 18 aprile 2022 su Canale5 la nuova puntata: spostata la finale, dal 23 maggio al 27 giugno

18 aprile 2022 a

Stasera in tv - lunedì 18 aprile 2022 - un'altra puntata de L'Isola dei Famosi 2022 su Canale5 (dalle ore 21.40). Un'edizione che sta funzionando sia come cast, completato strada facendo, che in studio con la conduzione di Ilary Blasi e la verve della coppia di opinionisti formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Così i dati di ascolto positivi hanno portato alla decisione di allungare questa edizione di cinque puntate (in onda solo il lunedì) con la finale che, da lunedì 23 maggio, è stata spostata a lunedì 27 giugno. Sulla falsariga de Il Grande Fratello Vip - diventato il reality più lungo nella storia della tv italiana, iniziato a settembre e finito a marzo dopo un prolungamento di tre mesi - ecco L'Isola dei Famosi che finirà in piena estate. Probabile, a questo punto, l'arrivo di nuovi concorrenti.

Intanto i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 stanno iniziando a cedere alla fatica. C’è chi confida i suoi segreti (come Blind, che ha rivelato i retroscena della sua storia familiare scatenando l’indignazione della madre: scopri di più qui), chi si arrabbia e chi si innervosisce. C’è poi chi, come Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, non è durato nemmeno un giorno in Honduras. Alla lista dei naufragi piegati dall’Isola dei Famosi, infine, si è aggiunta Jovana Djordjevic. Ilary Blasi, infatti, ha annunciato il ritiro della moglie del calciatore nel corso della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022. "Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico. Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto, molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa".

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, la vittoria di Nick alla sfida di apnea ha garantito l’immunità alla squadra dei Cucaracha. Tra i naufraghi di Playa Sgamada, invece, l’esito del televoto tra Clemente, Lory e Floriana ha decretato l’eliminazione di quest’ultima. Avendo ottenuto uno scarso 23% dei voti, Floriana Secondi ha dovuto lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi ed è tornata in Italia. Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 in nomination che rischiano l’eliminazione oggi 18 aprile ci sono Jeremias (nominato dal gruppo) e la coppia formata da Roger ed Estefania (nominata da Nick, vincitore della prova leader).

