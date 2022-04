Oggi lunedì 18 aprile, in tv su Rai 3, Vincenzo Paglia ospite di Quante Storie

18 aprile 2022 a

Che cos'è la vecchiaia? Come trascorrere la terza età? E' davvero il periodo più complesso e difficile della vita di tutti i cittadini? Se ne parla in televisione oggi, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta a Quante Storie, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 12.45. Ospite sarà l'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita che racconterà quello che alcuni definiscono un periodo libero dalla tirannia della produttività e disponibile a edificare legami. Attraverso il dialogo con il conduttore Giorgio Zanchini, Paglia fonde in un'unica prospettiva la visione laica e quella spirituale della vita durante la terza età e offre una nuova interpretazione della fragilità umana.

