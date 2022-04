Beppe Covertini, una vita di successi e i segreti dell'amore. Ecco chi è

18 aprile 2022 a

Da noto e amato conduttore a ospite. Oggi in tv, lunedì 18 aprile, a Tg2 Italia l'ospite sarà Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde. Ma chi è Beppe Convertini? Convertini ormai da tre stagioni è il volto principale di Linea Verde, storico format di Rai 1 che va in onda dal 1981. E stato per anni l'uomo più ammirato d'Italia sulle passerelle della moda, poi si è dedicato alla televisione, diventando uno dei principali volti della tv di Stato. Convertini (all'anagrafe Giuseppe), 50 anni, è nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, in Puglia.

Tg2 Italia racconta la guerra in Ucraina e la Pasquetta. L'ospite in studio è Beppe Convertini

Ha iniziato il suo lungo percorso quando aveva appena 17 anni, subito dopo la morte del padre, camionista, legatissimo alla mamma, sino a definirsi "mammone". Lei è stata decisiva nel fargli superare la morte del papà e anche quello che era uno dei suoi principali problemi in gioventù: l'eccessiva magrezza, battuta a suon di attività sportiva. Nel panorama televisivo è considerato uno degli attori e conduttori italiani più amati e accanto al fascino e al talento ha saputo affiancare anche una infinita simpatia.

Sostenitore delle battaglie contro la violenza di genere, promotore delle missioni umanitarie a favore dei profughi siriani, di Haiti, dei terremotati abruzzesi e delle favelas brasiliane. Dal punto di vista televisivo è stato protagonista di soap considerate molto importanti, da Vivere a Le tre rose di Eva. E non si è tirato indietro davanti alle esperienze di cinema e teatro. E l'amore? Di sicuro ha avuto una lunga e intensa storia con Sara Ricci, attrice di successo, protagonista di Un posto al Sole e Il paradiso delle Signore. In seguito il cantante lirico Giovanni Carravetta ha raccontato di aver avuto una storia con Convertini, durata cinque anni. Convertini non ha mai commentato le parole di Carravetta. La sua vita privata, resta ... privata.

