Tg2 Italia racconta la guerra in Ucraina e la Pasquetta. L'ospite in studio

18 aprile 2022 a

Oggi in tv, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, dalle ore 10 su Rai 2 il programma Tg2 Italia. La trasmissione si apre con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Cosa è accaduto nel giorno di Pasqua? Quali sono i piani della Russia? Cosa farà l'Occidente? Ma non si parlerà soltanto del conflitto armato che vede contrapporsi gli invasori russi a soldati e civili ucraini, che cercano di difendere il loro Paese. Ampio spazio anche ai festeggiamenti di Pasquetta con collegamenti da diverse località turistiche italiane. Ospite in studio sarà Beppe Convertini, conduttore della trasmissione di Rai 1 Linea Verde. Rg2 Italia è condotto da Marzia Roncacci.

