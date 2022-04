Linea Verde, le anticipazioni di oggi domenica 17 aprile su Rai 1: la puntata di Pasqua

17 aprile 2022 a

Nonostante la Pasqua, Linea Verde non va in vacanza. E così anche oggi, domenica 17 aprile, torna il consueto appuntamento con il programma condotto da Beppe Convertini e Peppone che va alla scoperta dell'agricoltura italiana e delle sue eccellenze del settore enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell'economia nazionale.

Per la tappa pasquale Linea Verde ha scelto il territorio del Canavese, in provincia di Torino. Il viaggio si articolerà tra storia, arte, agricoltura, allevamento, artigianato ed enogastronomia. Beppe Convertini e Peppone racconteranno questa zona ricca di tesori, che ha ancora molti scorci e storie da rivelare al grande pubblico: a cominciare dalle bellezze architettoniche e artistiche come il Castello di Agliè, patrimonio dell’Unesco, con i suoi grandi saloni nobiliari e i suoi splendidi giardini. Grande tradizione artigianale, a Castellamonte, con le famose ceramiche: dalla produzione della tipica pignatta, detta “tofeja”, alle stufe conosciute e apprezzate in tutto il mondo.

Non potranno mancare gli spazi dedicati al vino del Canavese, con particolare attenzione al vitigno Erbaluce in tutte le sue declinazioni e ai formaggi, le “tome”, confezionate con latte crudo di piccoli allevamenti e rese uniche dalle sapienti mani degli affinatori locali. Il Canavese è anche uno spazio di biodiversità e di antichi sapori come il fagiolo “piattella” e prodotti da scoprire come il “salam-patata”. A San Giorgio Canavese momento di dolcezza con i caratteristici biscotti locali. La puntata sarà anche l’occasione per conoscere la Val Chiusella in modo insolito, grazie a un’escursione con animali originari delle Ande.

