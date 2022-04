Domenica In, gli ospiti di oggi 17 aprile. Pasqua con Mara Venier, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli e Al Bano

17 aprile 2022 a

Nonostante oggi, domenica 17 marzo, sia giorno di festa, Mara Venier non va in vacanza. Così, Domenica In va in onda anche a Pasqua, con il consueto appuntamento su Rai 1 dalle 14, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, classico contenitore pomeridiano con ospiti, dibattiti, interviste e puro divertimento.

Tanti gli ospiti di Mara Venier, a partire da Leonardo Pieraccioni - e Sabrina Ferilli in collegamento – per il film “Il sesso degli angeli” in uscita il 21 aprile. I due erano stati ospiti domenica scorsa a Che tempo che fa, su Rai 3, da Fabio Fazio. E poi ci sarà anche Al Bano, con il maestro Alterisio Paoletti al pianoforte, per un medley dei suoi successi e per eseguire, insieme alla figlia Jasmine Carrisi, il brano “Nessuno”. La musica sarà al centro della scaletta anche nel proseguo della diretta. Ci saranno, infatti, Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, che ripropongono i loro successi, contenuti nell’album “Future Memorabilia”, tra cui le colonne sonore di tanti film di Bud Spencer e Terence Hill. A seguire Mirko Casadei per ricordare il padre Raoul, indimenticabile Re del liscio, scomparso a marzo 2021. E, con l’occasione, Il ballerino Vito Coppola si cimenta in una lezione di liscio e mazurka per Mara Venier. Ci sarà anche Arisa insieme a lui? Bisognerà attendere fino a oggi pomeriggio per scoprirlo.

Si proseguirà quindi con gli spettacoli: il mago Silvan allieta un gruppo di bambini con le sue magie. In seguito, Gigi Marzullo presenterà il suo ultimo libro “la vita è un sogno”. In chiusura, quindi, Clementino e Lorella Boccia saranno in collegamento dalla sede Rai di Napoli per presentare la nuova edizione di ‘Made in sud’, in onda da lunedì 18 aprile su Rai2. Insomma, una Pasqua piena di sorprese a Domenica In.

