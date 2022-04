Leonardo Pieraccioni, chi è: età, fidanzata e figlia. Il nuovo film con Sabrina Ferilli e il tifo per la Fiorentina

16 aprile 2022 a

a

a

Sarà Leonardo Pieraccioni a giocare oggi, sabato 16 aprile, ai Soliti Ignoti. Il game show di Rai 1 va in onda tutti i giorni dopo il telegiornale delle ore 20. Condotto da Amadeus, il gioco consiste nell'associare otto identità nascoste al loro mestiere, per poi indovinare il parente misterioso. In caso di vittoria, Pieraccioni donerà il ricavato in beneficenza.

Superenalotto, caccia al sei: il jackpot supera i 189 milioni

Nato a Firenze 57 anni fa, Pieraccioni è interprete, regista e sceneggiatore. Tifosissimo della Fiorentina, il grande successo è arrivato con il film Il ciclone. Ha avuto una figlia, Martina, dall’ex concorrente del Grande Fratello, Laura Torrisi, conosciuta sul set del suo film Una moglie bellissima nel 2007. Un rapporto nato casualmente: decisiva una conversazione avuta tra Pieraccioni e un costumista che gli chiedeva che sarebbe stata la protagonista del film. Leonardo, con in mano una rivista con Torrisi in prima pagina, avrebbe risposto: “Sarà una bella come questa. Anzi, facciamo prima, chiamiamo direttamente lei e le chiediamo di portare anche questo costume”, disse in quella circostanza. La coppia è rimasta insieme per sette anni. Adesso è fidanzato con Teresa Magni - sedici anni di meno - fiorentina anche lei e non legata al mondo dello spettacolo. Anche lei ha una figlia nata da una precedente relazione che si chiama Anna.

Jovanotti mette la bicicletta all'asta su Ebay, ricavato per i profughi dell'Ucraina

Pieraccioni adesso torna nella sale cinematografiche con una nuova pellicola, intitolata Il sesso degli angeli. Girata anche a Firenze, racconta le vicende di un parroco alle prese con le stravaganze del mondo moderno, un mondo in continuo cambiamento, con il quale il religioso deve fare i conti per continuare ad assolvere il suo compito pastorale. Nel cast c'è Sabrina Ferilli oltre al solito Massimo Ceccherini. Il film sarà nei cinema italiani dal 21 aprile 2022.

Amici, stasera ospiti i Follya: chi è l'eliminato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.