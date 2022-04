Jovanotti mette la bicicletta all'asta su Ebay, ricavato per i profughi dell'Ucraina

16 aprile 2022 a

Nuovo grande gesto di Lorenzo Jovanotti Cherubini: il cantante ha infatti messo all'asta su Ebay la sua bicicletta Pinarello chiamata Pantera Rosa, un oggetto unico realizzato in un solo esemplare dalla Cicli Pinarello e disegnata dal suo presidente, Fausto, assieme a Lorenzo. Il ricavato dell'asta, partita ieri venerdì 15 aprile e che si concluderà domenica 24 aprile alle ore 22, verrà devoluto ad Unicef Italia.

La bici ha accompagnato il cantante per circa 15mila km in tantissime avventure e, alla luce della situazione attuale in Ucraina, è stato deciso di donarla e creare un’asta di beneficenza. Unicef supporta l’iniziativa e tutti i fondi raccolti saranno destinati per l’emergenza in Ucraina, per aiutare tutti i bambini e gli adolescenti che vivono la crisi umanitaria in corso. Grazie al contributo del donatore sarà possibile per Unicef fornire alimenti, acqua, medicinali, servizi igienici e protezione ai bambini dell’Ucraina e alle loro famiglie colpite dal conflitto.

Tutti i fondi raccolti saranno immediatamente trasferiti a Unicef e la bici spedita direttamente all’indirizzo fornito dall’acquirente. Il prezzo di base è stato fissato in 10.000 euro, molto vicino al valore commerciale della bicicletta ma con la speranza di riuscire a raccogliere molto di più da un generoso appassionato. La bici verrà consegnata in perfetto stato di manutenzione a colui che si aggiudicherà l’asta. Dopo poco più di 24 ore dalla partenza, l'asta ha già toccato quota 12.150 euro. Tutte le parti usurate saranno sostituite e sarà quindi perfettamente utilizzabile. Oltre all’unicità dell’esemplare utilizzato personalmente da Lorenzo la bici è di altissima gamma, assemblata con i migliori componenti disponibili sul mercato.

