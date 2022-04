Amici, le anticipazioni e gli ospiti della puntata stasera, sabato 16 aprile, in tv su Canale 5. Chi è l'eliminato

16 aprile 2022 a

Stasera, sabato 16 aprile, in prima serata su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con il serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Musica, danza, divertimento, prove ed eliminazioni: gli alunni della scuola più famosa del piccolo schermo si contendono il premio finale a suon di esibizioni. A giudicare le loro performance la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Nel corso della puntata odierna, saranno ospiti in studio i Follya, che altro non sono gli ex Dear Jack. La band ha partecipato nel 2013 al talent show, vincendo il premio della critica. Hanno partecipato a Sanremo nel 2015 per poi sciogliersi e tornare insieme solamente negli ultimi tempi, salvo però cambiare nome. Chi non è cambiato è il frontman e cantante, Alessio Bernabei, mentre il chitarrista originario della band, Lorenzo Cantarini, non ha preso parte a questo nuovo progetto.

Per quanto riguarda lo svolgimento della puntata, invece, il sito internet Il Vicolo delle news ha anticipato l'andamento del quinto appuntamento. Questa sera verrà eliminato un solo concorrente, al contrario di quanto successo fin qui: a lasciare la scuola sarà la ballerina Carola, che fa parte della squadra dei coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La ballerina si scontrerà al ballottaggio finale con il collega Dario, esibendosi sulle note di I wanna Dance with Somebody. Dario invece, per salvarsi, ballerà Brividi di Mahmood & Blanco e un mashup della sigla di Mr Bean. Ricordiamo che nella scorsa puntata di sabato 10 aprile, ad essere eliminati sono stati due cantanti, ovvero Crytical e Aisha, che oggi pomeriggio sono stati ospiti di Verissimo, sempre su Canale 5, per raccontare la loro esperienza.

