Ulisse, le anticipazioni della puntata stasera in tv, sabato 16 aprile, su Rai1 con Alberto Angela

16 aprile 2022 a

a

a

Secondo appuntamento con la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, questa sera sabato 16 aprile su Rai 1. Alle 21,25 Alberto Angela torna in prima serata sulla tv di stato con il programma di divulgazione dedicato alla storia, all'arte e alla cultura. Un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana.

Stash, frontman dei The Kolors: il secondo figlio in arrivo con la compagna Giulia Belmonte

Nell’appuntamento odierno si andrà alla scoperta di una delle isole più belle del Mediterraneo: la Sardegna. Alberto Angela viaggia nella terra dei quattro mori, vista da un punto di vista insolito, lontana dalle mète turistiche più conosciute: una terra unica, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano. Il colore del mare e della pietra. Il suono del vento e delle voci. L’odore del cisto e dell’elicrisio. I segni delle tante civiltà che di volta in volta l’hanno invasa, senza mai dominarla. Un’isola che è quasi un continente. Dalle spiagge della Maddalena e dell’Asinara alle miniere del Sulcis, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane, dalla basilica di Saccargia alle mura di Alghero: un racconto punteggiato da storie, tradizioni, leggende che fanno di questa terra un luogo magico e misterioso. Il grande viaggiatore inglese Herbert Lawrence così la definì: “La Sardegna è un'altra cosa… Creste di colline come brughiera…che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto di cime... Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. È come la libertà stessa”.

Video su questo argomento Elisa Longo Borghini, stupenda vittoria alla Parigi-Roubaix femminile | Video

Insomma, un appuntamento tutto da vivere con uno dei programmi più amati della televisione italiana. Merito anche di Alberto Angela, in grado di coinvolgere milioni di telespettatori grazie alla sua competenza e alle sue conoscenze. La scorsa settimana, il programma ha registrato il 13,2% di share, con 2 milioni 604 mila telespettatori collegati.

Roberta Morise, da L'Isola dei Famosi al nuovo programma Rai dell'estate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.