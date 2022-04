Roberta Morise, chi è l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi: la relazione con Carlo Conti

16 aprile 2022 a

Roberta Morise - reduce da L'Isola dei Famosi dove è stata eliminata una settimana dopo una breve permanenza - è ospite oggi di Verissimo dove a Silvia Toffanin racconterà questa sua ultima esperienza e non mancherà un excursus sulla sua vita privata.

Morise si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo nel 2004, quando decide di partecipare a Miss Italia. Il concorso di bellezza le frutta una quinta posizione che le permette di farsi vedere e farsi conoscere, dando inizio alla sua carriera televisiva. Nel 2004, infatti, fa la corista a I raccomandati di Carlo Conti e sempre lo stesso anno conduce con lui L’anno che verrà. Il programma in cui però tutti la ricordano è L’Eredità, dove è stata professoressa a fianco di Carlo Conti per ben tre anni. Pubblica anche un album discografico, nel 2011. Un’altra grande occasione arriva per lei nell’autunno del 2018, quando le viene affidato I fatti vostri con Giancarlo Magalli: la coppia lo porterà avanti sino al 2020. Già pronta una nuova esperienza in estate su Rai1: farà Camper e racconterà le vacanze degli italiani.

Originaria di Cirò Marina, 35 anni, per alcuni oltre alla vita professionale con Carlo Conti ha intrecciato anche quella sentimentale. Quando poi il noto conduttore si è sposato con la sua Francesca, Roberta ha incassato con eleganza, raccontando i motivi della rottura con il conduttore. "Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età… L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi. Poi probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti". Dopo Morise ha vissuto un altro grande amore con Luca Tognola, imprenditore e co-fondatore di Personalshopper.ch., mentre ora il gossip la descrive in flirt con Giulio Fratini, l’erede di una ricca famiglia toscana, oltre a essere l’ex di Raffaella Fico.

