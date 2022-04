Aisha, la cantante uscita da Amici duetta con gli One Republic. Chi è: l'infanzia difficile e il padre andato via di casa

16 aprile 2022 a

Ci sarà anche Aisha, la cantante uscita nelle scorse puntate di Amici, a Verissimo oggi sabato 16 aprile. Nello studio di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 alle ore 16,30, oltre a lei ci saranno anche Stash - frontman dei The Kolors - e Crytical. In particolare, i due giovani ex allievi avranno modo di parlare del loro percorso nella scuola di Maria De Filippi e della loro vita, in cui non sono mancati momenti difficili.

Nata a Napoli nel 2004, Aisha ha compiuto da poco 18 anni. Cantautrice, metà senegalese e metà napoletana, vive a Caserta con la madre, il suo compagno e i due fratellini di 2 e 9 anni. La sua vita è stata segnata dall'assenza del papà, che è andato via di casa quando lei aveva pochi anni. Studente al liceo Garofano - sezione musicale - coltiva fin da bambina il suo talento per il canto, sognando proprio di far diventare questa passione in un lavoro. Quest'anno è entrata quindi nella scuola di Amici, sconfiggendo un cantante molto amato dal pubblico, Simone Russo. A dicembre lancia il suo primo inedito, Bad Vibes, mentre nella quarta puntata del serale viene eliminata alla prima manche dopo che la sua squadra perde le sfide.

Ma la sua esperienza nella scuola può considerarsi comunque positiva, visto che la giovane cantante napoletana è stata scelta da Ryan Tedder, frontman della band One Republic, per duettare in una nuova versione del pezzo “Sunshine”, destinata al mercato italiano. Sicuramente una bellissima soddisfazione per la diciottenne. Su Instagram, dopo l'eliminazione, ha scritto: "Cara Aisha, vorrei averti trattata meglio. Troppe volte ti ho riempito la testa di cazzate, facendoti cadere ancor prima di riuscire a farti compiere i tuoi primi passi. Ne hai passate tante, te ne sei cercate troppe. Ma hai visto? Affidandoti al tempo tutto sembra andare meglio. Il tempo ti ha portato a vivere la tua vita attivamente, non più per inerzia. Il tempo ti ha portato a conoscere delle persone meravigliose che ti porterai dietro per tutta la vita. Sai, da oggi in poi ho voglia di prendermi cura di te. Ho voglia di prendermi cura dei tuoi sogni, delle tue paure, dei mille pensieri che ti hanno perseguitato per un’intera esistenza. Hai fatto passi da gigante e voglio che tu ne sia pienamente consapevole. Ti festeggerò tutti i giorni come fosse l’ultimo. Te lo prometto. A tutti quelli che mi hanno capita e supportata, vi auguro di brillare sempre e di trovare qualcuno esattamente come voi. Grazie di tutto. Grazie a Maria, ai miei prof Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, a chi c’è stato dietro le quinte, ai coach, a chi ha seguito il mio percorso, ai ragazzi tutti. Vi voglio bene".

