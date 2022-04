Crytical, qual è il vero nome del cantante uscito da Amici. Chi è: la dedica all'amico morto, la fidanzata Anna e il rapporto con Briga. Com'è nata la passione per la musica

16 aprile 2022 a

A Verissimo oggi, sabato 16 aprile, in apertura di puntata spazio come al solito alle interviste dei protagonisti di Amici. Così, nel corso dell'appuntamento odierno, saranno tre gli ospiti che verranno intervistati da Silvia Toffanin, autentica padrona di casa del programma di Canale 5 in onda dalle 16,30. In studio, infatti, ci saranno il giudice Stash, cantante dei The Kolors, Aisha e Crytical.

Quest'ultimo, 18 anni, condividerà con Silvia Toffanin le emozioni vissute ad Amici, dove il cantante - che faceva parte del team capitanato dalla sua insegnante Anna Pettinelli e da Veronica Peparini - ha emozionato il pubblico con il suo talento e la sua grinta, dimostrati nel rap, la sua specialità, e in tutte le sue esibizioni, fino alla sua eliminazione, avvenuta il 9 aprile. Un'esperienza vissuta, però, tra alti e bassi, con momenti difficili che hanno caratterizzato il suo percorso. Francesco Paone - questo il vero nome - è nato a Montesilvano, un paesino in provincia di Pescara, dove vive con la sua famiglia. Il cantante ha una sorella di nome Aurora. ed ha coltivato la sua passione per la musica sin da piccolo, approfondendo i suoi studi al liceo musicale di Pescara. Il rapper pratica pianoforte da tanti anni e proprio al liceo ha iniziato a studiare canto corale, il corno francese e il violoncello. La sua grande passione è il freestyle, che gli ha permesso di partecipare a vari contest canori, riscuotendo grandi successi contro avversari conosciuti. Prima di Amici ha anche pubblicato un album dal titolo Sangue Nero - insieme a Gabrix e Khryme - contenente i brani Scorie, Pescara d'inverno, Pari e Dispari, e Cos'è Stato?. Crytical era entrato ad Amici Il 5 dicembre vincendo una sfida, giudicata da Federico Sacchi, contro il cantante Tommaso Cesana, allievo di Lorella Cuccarini, con il suo inedito Casa mia scritto con Briga e prodotto da Tom Beaver. Proprio con Briga, a febbraio, aveva parlato delle sue fragilità. "Secondo me tu sei una persona che può comunicare le emozioni in maniera forte. Voglio che mi racconti qualcosa della tua vita, per prenderla e trasformarla in una canzone", aveva detto Briga. "Per far capire alle persone chi sono davvero parlerei della mia paura e del fatto di non riuscire a realizzarmi. Parlerei a me stesso. La cosa che mi blocca non sono gli altri, ma sono io. Ho paura di non riuscire a coltivare la mia passione e di fare tanti sbagli. Per tanto tempo ho dovuto fingere di essere qualcuno o fare qualcosa che in realtà non farei mai", aveva risposto in lacrime il cantante. "È come se io non avessi avuto un'identità. È come se volessi ribellarmi a me stesso, perché la maggior parte delle volte sono io che mi metto limiti che non esistono. Mi sono sempre messo in secondo piano", aveva aggiunto Crytical.

Durante il suo percorso aveva anche dedicato una canzone a un caro amico scomparso prematuramente (GUARDA IL VIDEO). "Per me è importante il tempo, tutte le cose hanno un tempo. Tutte le cose stabiliscono a loro volta un tempo e così via. Il tempo dà e il tempo toglie, a volte fa le cose contemporaneamente, senza che noi ci accorgiamo di nulla. Siamo padroni ma schiavi allo stesso tempo, protagonisti di un gioco non programmato da noi", raccontava nelle sue barre Crytical, che aveva eseguito il brano di fronte a Sabrina Ferilli, che gli aveva assegnato un ottimo voto. "Vorrei aver avuto più tempo per dire ti voglio bene alle persone che se lo meritavano, più tempo per provare a salvare Davide prima che se ne andasse per sempre. E più tempo per guardare in faccia i miei errori e chiedere scusa", proseguivano le barre del rapper. "Dedico questo pezzo alle persone che ci sono state, che ci sono e che ci saranno, con la speranza che il tempo risani le ferite che lui stesso mi ha causato", aveva aggiunto Maria De Filippi a proposito della dedica fatta all'amico da Crytical, che, a seguito dell'esibizione, era scoppiato in lacrime. Lato vita privata, il cantante è fidanzato con una ragazza di nome Anna, che a San Valentino le aveva fatto una sorpresa, mandandogli alcune foto e un dolcissimo videomessaggio. "Oggi è San Valentino ed è l'occasione giusta per dirti che mi manchi e che piango sempre quando ti vedo, ti sogno quasi tutte le notti, che ti penso sempre e ho ancora le farfalle nello stomaco. Sarò sempre qui, qualsiasi cosa accasa, ti amo tanto", erano state le parole piene d’amore di Anna per il fidanzato. "Mi manchi tantissimo, ne abbiamo pensate tante insieme, tra cui viaggiare, quindi il mio regalo per te è un viaggio a Barcellona, che faremo insieme - le aveva detto a gennaio in occasione del diciottesimo compleanno - Lo so che sei lontano da noi, ma lì hai delle persone meravigliose che ti apprezzano. Tanti auguri, sei speciale, e ti spetto qui", aveva detto Anna al fidanzato, che aveva ricevuto delle tenere parole anche dall'adorata nonna e una toccante lettera da parte del padre, che ha sempre supportato la passione del figlio.

