Stash, chi è il frontman dei The Kolors: il secondo figlio in arrivo con la compagna Giulia Belmonte

Momento magico per Stash. Il frontman dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte aspettano l'arrivo del secondo figlio anche se ancora non sanno se sarà maschio o femmina. "E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!", ha scritto la coppia su Instagram condividendo la foto di un’ecografia. Di questa bella novità, ma anche della sua carriera, Stash ne parlerà ospite di Verissimo.

Stash - all'anagrafe Antonio Fiordispino - 34 anni, è originario di Caserta ed è il frontman, oltre che chitarra, dei The Kolors (la compagine è completata da Alex Fiordispino e Daniele Mona), band che si è formata a Napoli nel 2010. La loro svolta nel 2015 quando riescono a entrare e poi vincere la quattordicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 il trio ha preso parte al Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), segnando il loro primo brano in carriera totalmente in lingua italiana e il loro secondo brano ad entrare tra le prime dieci posizioni della top singoli dopo il successo di Everytime. Dall'autunno del 2018 Stah entra a far parte dello show Amici di Maria De Filippi come professore e giudice.

Tornando alla sua vita privata, l'arrivo del secondo figlio segue quello di Grace arrivata nel dicembre 2020. "Non esiste uno sguardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, un sorriso più sincero del tuo. Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita", aveva scritto il cantante pochi mesi fa, sempre su Instagram, in occasione del battesimo della bambina.

