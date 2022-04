Federica Brignone, chi è la sciatrice italiana più vincente di sempre: la polemica con Sofia Goggia, "non posso parlare di amicizia"

16 aprile 2022 a

Federica Brignone è la sciatrice alpina italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo ma sembra essere conosciuta al grande pubblico prevalentemente per la polemica con Sofia Goggia, altra sciatrice di grande talento e importanti successi. "Questa cosa delle antagoniste attira l’attenzione sul nostro sport, ma io non corro contro di lei, il mio avversario è il cronometro e tutte le altre sciatrici che partecipano alla gara. Nello sci c’è molto rispetto, noi due sicuramente siamo persone diverse con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media" ha raccontato proprio ospite di Verissimo, oggi 16 aprile 2022. Una polemica alimentata anche dalla madre in una occasione. Sul fatto se si possano definire amiche o meno con Goccia, Federica Brignone ribadisce: "Non posso parlare di amicizia, siamo compagne di squadra e siamo due grandi atlete che hanno ottenuto risultati incredibili, riportando lo sci ad altissimo livello. Quello che abbiamo fatto è degno di rispetto".

"La mia carriera non è ancora finita, quindi per il momento non penso a cosa farò dopo. Spero di vincere ancora" ha ribadito. Di sicuro il suo palmare è unico. Ha vinto 20 prove di Coppa del Mondo, tre medaglie alle Olimpiadi (bronzo slalom gigante 2018, bronzo combinata 2022, argento gigante 2022), una al Mondiale (argento slalom gigante 2011), una Coppa del Mondo (2020) più tre di specialità (slalom gigante 2020, combinata 2020, supergigante 2022).

Nata a Milano, 31 anni, abita a La Salle in Val d'Aosta. Figlia di Maria Rosa Quario, ex sciatrice di alto livello, e di Daniele Brignone, maestro di sci, è stata legata a lungo a Nicolas Raffort, anche lui sciatore, francese, che recentemente si è cimentato anche nel freestyle. Federica - molto riservata nella sua vita privata - dovrebbe essere nuovamente fidanzata. Sui sociale è seguitissima e su Instagram vanta 205mila followers.

