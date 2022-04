Linea Bianca, oggi sabato 16 aprile su Rai1: alla scoperta di Alagna e del Monte Rosa

16 aprile 2022 a

, Oggi pomeriggio - sabato 16 aprile 2022 - un'altra puntata di Linea Bianca il format di Rai1 che racconta la montagna. Appuntamento dalle ore 15.20. Le telecamere della trasmissione andranno a scoprire Alagna, in Piemonte. Conducono come al solito Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi.

Linea Bianca sarà sul ghiacciaio del Garstelet, a quota 3.647 metri sul livello del mare, alla riscoperta della storia del glorioso rifugio-capanna Gnifetti, inaugurato il 15 ottobre 1876 e fondamentale punto d’appoggio per la salita alla Capanna Margherita e tutte le escursioni sul Monte Rosa. Si passa, poi, sul ghiacciaio del Lys, uno dei più estesi del massiccio del Monte Rosa, con una guida alpina e un glaciologo dell’università di Torino. Altra tappa: la discesa in un crepaccio ghiacciato, per valutare gli impatti del cambiamento climatico. Il viaggio prosegue a Campertogno, in un angolo di montagna, dove si è realizzato il sogno di Roberto e sua moglie: aprire una fattoria didattica per vivere immersi nella natura, tra pony e altri animali.

Sul fiume Sesia, con Arturo e Franco, si scoprirà la tecnica della tradizionale pesca alla mosca valsesiana. A Cimalegna, sulle piste da sci, l’originale iniziativa di Andrea, che ha deciso di fare street food di alta quota, esportando la rinomata piadina romagnola. E ancora: filigrane d’oro, lane cotte, tanto gusto e fantasia, a Gressoney, con le creazioni di Carla, l’ultima sarta che da oltre 50 anni cuce e realizza gli abiti tradizionali. Infine, record e trionfi di Karen e Mark Chanloung, thailandesi di Gressoney, che rappresentano la Thailandia per lo sci di fondo.

