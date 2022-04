Linea Verde, la puntata di sabato 16 aprile su Rai1: Link in Campania, Life in Abruzzo

16 aprile 2022 a

Consueto doppio appuntamento con Linea Verde che al sabato propone i format Link e Life, sempre su Rai1 e a partire dalle ore 12. Oggi sabato 16 aprile 2022 le telecamere della storica trasmissione delle rete ammiraglia della tv pubblica saranno prima in Campania, tra Salerno e Cilento, poi in Abruzzo (a L'Aquila).

Il viaggio di Linea Verde Link, trasmissione condotta da Greta Mauro e Fabio Gallo (Rai1, ore 12), va alla scoperta di una Campania innovativa, tra Salerno e il Cilento. Greta Mauro farà scoprire ai telespettatori come realizzare una crema cosmetica naturale, a partire dagli scarti dei ricci di castagna e spiega in che modo ognuno di noi può monitorare la qualità dell'aria, ovunque si trovi. Si passa, poi, a conoscere i bambini e le bambine di Greenopoli, il divertente e innovativo modo di insegnare educazione ambientale, a ritmo di rap. Fabio Gallo accompagna gli spettatori al Parco Archeologico di Paestum per raccontare un progetto che mira a salvaguardare i templi di 2.500 anni fa, grazie a dei sensori di ultimissima generazione. Il viaggio prosegue nel "centro benessere" delle bufale: una stalla dove il benessere degli animali è garantito con spazzole, materassini e musica classica. A conclusione della puntata, l'appuntamento con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per parlare di innovazione e sostenibilità.

Linea Verde Life (Rai1, ore 12.30) si trova a L'Aquila, capoluogo di provincia e della Regione Abruzzo. Marcello Masi e Daniela Ferolla partono dalla sede del Consiglio Regionale, l'Emiciclo, per raccontare una città che è tornata a risplendere. E questa è anche l'occasione per raccontare gli eventi sportivi, i seminari, le esibizioni previste nel capoluogo 'Città Europea dello sport 2022'. Daniela Ferolla, in una chiacchierata con il direttore artistico del Teatro Stabile D'Abruzzo, Giorgio Pasotti, racconta l'importanza dell'arte e della cultura quali volani per la ripartenza. Marcello Masi, invece, va in esplorazione con l'Università attraverso esempi di eccellenza che si prefiggono di rendere il mondo più sicuro e più sostenibile. Anche la provincia dell'Aquila protagonista svelando i luoghi incredibili come Peltuinum, l'oratorio di San Pellegrino e il Fiume Tirino, Fontecchio. Infine, i sapori d'Abruzzo e la ricetta di Federica De Denaro.

