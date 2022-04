L'Eredità, oggi 15 aprile Claudia di nuovo campionessa ma sbaglia sociale alla ghigliottina

15 aprile 2022 a

Una nuova appassionante puntata de L'Eredità oggi, venerdì 15 aprile, su Rai 1. Il quiz game condotto da Flavio Insinna, in onda tutti i giorni prima del telegiornale delle 20, è caratterizzato ormai da qualche settimane dalla presenza di Claudia, pluricampionessa che ha vinto più di 110mila euro fin qui.

Claudia è arrivata al triello anche questa sera, in una sfida tutta al femminile con Sofia e Alessia. Sofia, per accedere alla gigliottina, ha dovuto rispondere a una domanda su squali e foche, che secondo il resoconto Zsl 2021 vivono indisturbati. Ha sbagliato e ha dato la palla in mano a Claudia, che dicendo fiume Tamigi si è guadagnata l'accesso al gioco finale.

Così la campionessa è tornata alla ghigliottina con 150mila euro. Ha giocato con queste cinque parole: animale, lavorare, firma, pranzo e politica. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 37.500 euro scrivendo digitale. La parola vincente però era sociale.

