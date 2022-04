Zeudi Di Palma, la Miss Italia 2021 era stata eliminata per errore. Chi è: età e fidanzato, da dove viene?

15 aprile 2022 a

Anche Zeudi Di Palma sarà a Big Show questa sera, venerdì 15 aprile, in prima serata su Canale 5. La Miss Italia 2021, infatti, affianca il conduttore Enrico Papi assieme al comico Scintilla e a Cristina D'Avena.

Nata a Napoli il 2 novembre 2001, è studentessa di sociologia alla Federico II e ha rappresentato in finale il capoluogo partenopeo avendo già conquistato la fascia di Miss Napoli 2021. Alta 1,72 capelli e occhi castani, Zeudi Di Palma aveva dedicato la vittoria del concorso di bellezza ai suoi familiari. Ma Zeudi in un primo momento, come riporta l'agenzia Agi - era stata eliminata da Miss Italia a causa di un errore tecnico nell'inserimento dei dati. "Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”, aveva detto.

Per quanto riguarda la vita privata, la bella modella campana sembrerebbe essere single. Non ci sono infatti foto che la ritraggono insieme a quello che potrebbe essere il suo fidanzato, così come non ci sono dichiarazioni di Zeudi Di Palma a riguardo. Il suo profilo Instagram, invece, è molto attivo. La giovane Miss Italia conta più di 25mila follower, e racconta giornalmente la sua vita.

