Cristina D'Avena, chi è: età e fidanzato. L'esordio allo Zecchino d'Oro con Il valzer del moscerino e le sigle dei cartoni animati. Ora il nuovo tour

15 aprile 2022 a

a

a

Torna questa sera, venerdì 15 aprile, un nuovo appuntamento con Big Show su Canale 5. Il programma, condotto da Enrico Papi, va in onda in prima serata, e ad affiancare il padrone di casa ci sarà anche Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare.

Secondo appuntamento con Big Show: ospiti e anticipazioni

Nata a Bologna nel 1964, la cantante è diventata molto nota grazie alle sigle dei cartoni animati da lei interpretate. L'esordio nel mondo della musica è arrivato a tre anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d'Oro 1968, dove arriva terza. L'esperienza fortunata si ripete nel 1971, quando canta con E' fuggito l'agnellino, anche se in coppia con Marlena D'Ambrosio. Rimane all'Antoniano come componente del coro fino al 1976, mentre nel 1981 incide la sua prima sigla per un cartone animato, Bambino Pinocchio. Negli anni Ottanta incide numerose sigle, pubblicandole in diversi album che riscuotono tantissimo successo, soprattutto tra i più giovani. Tra le più note ci sono le canzoni di Kiss Me Licia, I Puffi, Mila e Shiro, Occhi di Gatto, Pollon, Doraemon e molti altri, visto che nel corso degli anni ha pubblicato oltre 300 dischi e inciso 743 brani, di cui 371 sigle. Nel corso degli anni ha partecipato anche a numerosi programmi televisivi. Spesso si è esibita al Festival di Sanremo come ospite, mentre di recente ha duettato anche a Il cantante mascherato.

Enrico Papi, Big Show arriva su Canale 5

Lato vita privata, la cantante è fidanzata con Massimo Palma, titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma. I due, per il momento, non hanno figli. Intanto, lunedì 25 aprile partirà il nuovo tour Cristina D'Avena Live, 19 date fino a settembre per cantare i più grandi successi dell'artista bolognese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.