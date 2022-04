Stasera in tv venerdì 15 aprile, su La7 torna Propaganda Live: le anticipazioni e gli ospiti di Diego Bianchi

15 aprile 2022 a

a

a

Nuova puntata di Propaganda Live questa sera, venerdì 15 aprile, su La7. In prima serata torna l'appuntamento con il programma condotto da Diego Bianchi, in onda ogni settimana. Apprezzato da milioni di italiani, Propaganda propone tutti i venerdì servizi su argomenti di attualità, interviste a ospiti ed esibizioni musicali.

La Via Crucis del Venerdì Santo presieduta da Papa Francesco stasera su Rai 1

Questa sera andrà in onda una puntata speciale, Propaganda Live - Diario di Guerra. Un appuntamento incentrato in particolar modo sull’ultimo mese drammatico che ha visto lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, raccontata attraverso i contributi di Francesca Mannocchi e Diego Bianchi. La puntata odierna è una sorta di best of di questo ultimo mese di guerra, dove la giornalista è sempre stata in Ucraina per raccontare l'andamento del conflitto.

Francesca Mannocchi, il marito Alessio Romenzi è di Terni: da operaio a fotografo pluripremiato

Una serata che vedrà anche il meglio dell’intrattenimento e dello spettacolo, con le straordinarie esibizioni di attori e cantanti, tra cui di Peppe Barra, Elisa, Fabri Fibra, Colapesce&Dimartino, Dee Dee Bridgewater, ma anche gli imperdibili monologhi di Andrea Pennacchi, la grande satira di Makkox e gli interventi degli ospiti che hanno arricchito questi ultimi mesi di Propaganda Live. Insomma, tutto il meglio di questi mesi in cui Zoro, il soprannome di Diego Bianchi, si è preso il venerdì sera di La7.

Luigi Proietti detto Gigi, il documentario di Edoardo Leo su Rai 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.