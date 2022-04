Quarto Grado, stasera in tv 15 aprile su Rete4 i casi di Liliana Resinovich e Luigi Criscuolo. Le anticipazioni

15 aprile 2022 a

Stasera in tv - oggi 15 aprile 2022 - come ogni venerdì su Rete4 appuntamento dalle ore 21.25 con Quarto Grado e i suoi nuovi casi. Al timone del programma d’informazione e di approfondimento dei principali casi di cronaca nera che hanno attirato l'attenzione pubblica ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche stasera il canale si prende una pausa dall’informazione sul conflitto in ucraina e nella puntata di stasera si parlerà ancora del caso di Liliana Resinovich e delll’omicidio di Luigi Criscuolo.

Come da comunicato stampa: “apre la puntata" il giallo di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa, il 5 gennaio scorso. Più il tempo passa più emergono nuovi interrogativi sulla sua morte. Intanto, la famiglia resta convinta non si tratti di un suicidio. Per Sebastiano Visintin appare più che improbabile che la moglie Liliana Resinovich sia riuscita a chiudersi due sacchetti in testa togliendosi la vita in quel modo, anche se la procura sembra insistere proprio su questa pista, nonostante l’ipotesi di un “quarto uomo”. “Mi sono chiesto più volte che cosa possa avere scatenato una reazione simile, ma non mi è venuto in mente nulla. Come ogni persona, Liliana aveva alti e bassi”, ha aggiunto il marito, spiegando di aver trovato la moglie un po’ irrigidita nell’ultimo periodo. Lui credeva potesse avere qualche malattia tenutagli segreta, ma la tac lo ha escluso. Rispetto a Claudio Sterpin, Visintin si è limitato a dire: “Io ho scelto di non rispondere alle sue affermazioni. Quando la vicenda sarà risolta, avremo modo di sentirci e di chiarire”.

Al centro della serata anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici, ucciso con un colpo di pistola al volto. Il 60enne era scomparso l’8 novembre: il suo cadavere è stato ritrovato il 21 dicembre, vicino alla sua vettura. Per il delitto è stata arrestata, con l’accusa di tentata estorsione, Barbara Pasetti. La 44enne, che ha trovato il corpo dell’uomo, fin da principio ha raccontato di non aver mai conosciuto Criscuolo. Secondo gli inquirenti, invece, la fisioterapista si sarebbe messa in contatto con il 60enne proprio per eliminare l’ex marito, che avrebbe già provato ad avvelenare in due diverse occasioni. E permane il giallo dell’arma del delitto.”

