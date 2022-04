Raoul Bova, chi è: ha quattro figli da due donne diverse. Quando arriva don Massimo, nuovo protagonista di Don Matteo su Rai 1?

14 aprile 2022 a

Torna anche questa sera, giovedì 14 aprile, un nuovo appuntamento con i Soliti Ignoti, il game show di Rai 1 in onda dopo il telegiornale delle 20. Condotto da Amadeus, il gioco prevede la presenza di un concorrente che deve indovinare le otto identità segrete, per poi associare la figura del parente misterioso a uno dei giocatori. In questo ultimo periodo, a giocare ci sono i vip, che devolvono poi la cifra eventualmente vinta in beneficenza. Stasera ci sarà Raoul Bova.

Nato a Roma nel 1971, Raoul Bova si diploma all'Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau. Fin da piccolo si appassiona al nuoto e pratica l'attività a livello agonistico, vincendo all'età di 15 anni il campionato italiano giovanile nel 100 dorso. Sarà uno dei pochi successi, che lo portano così ad abbandonare la piscina. La carriere televisiva inizia nel 1991, ma il primo grande ruolo è datato 1993, nel film di Carlo Vanzina Piccolo grande amore. Nel 1996 è protagonista di Palermo Milano solo andata, mentre nel 1998 è il capitano dei carabinieri Roberto Di Stefano, detto Ultimo nell'omonima miniserie televisiva. Protagonista in molti film anche negli Usa, nel 2011 è nel cast di Immaturi, tornando anche nel sequel Immaturi - Il viaggio, dove conosce Rocio Munoz Morales che diventerà la sua futura moglie. Di recente è entrato a far parte del cast di Don Matteo, sostituendo il protagonista Terence Hill e interpretando don Massimo. La sua figura non è ancora entrata nella fiction Rai, ma dovrebbe comparire già dalla puntata di giovedì 21 aprile. Vedremo quindi se le indiscrezioni si avvereranno.

Lato vita privata, nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, dalla quale ha avuto due figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). Nel 2013 la coppia si è separata, e, nello stesso anno, l'attore ha iniziato una relazione con l'attrice, showgirl e modella spagnola Rocío Muñoz Morales. Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna, mentre il 1º novembre 2018 è nata la loro seconda figlia, Alma.

