L'Isola dei famosi, le anticipazioni della puntata stasera in tv giovedì 14 aprile su Canale 5: chi è l'eliminato?

Stasera, giovedì 14 aprile, su Canale 5 torna L'Isola dei famosi. In prima serata quindi nuovo appuntamento - l'ottavo - con il programma condotto da Ilary Blasi. In studio, assieme alla moglie di Francesco Totti, c'è l'affiatata coppia di opinionisti composta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, alla prima esperienza insieme nel commento delle esperienze dei naufraghi, mentre in Honduras è tornato Alvin, dopo alcuni anni di assenza.

Come sempre avvincenti sfide e prove leader metteranno le due tribù una contro l’altra: Carmen dovrà sfidare suo figlio Alessandro, mentre Guendalina ed Estefania affronteranno un testa a testa tutto al femminile. Su Playa Sgamada, invece, Clemente verrà messo di fronte ad una scelta cruciale: ascolterà il cuore o sceglierà il gioco?

I tre Naufraghi al televoto scopriranno finalmente le loro sorti: chi sarà il meno amato dal pubblico tra Nicolas, Nick e Gustavo? Non mancheranno i colpi di scena e anche questa sera ci sarà un’eliminazione definitiva per uno dei quattro Nuafraghi che popolano Playa Sgamada. Per scoprire chi sarà eliminato, non perdete l’appuntamento con L’Isola dei Famosi, in onda questa sera dalle 21:30 su Canale 5. L'Umbria tifa, ovviamente, per Blind, il rapper originario di Perugia che nei giorni scorsi era rimasto coinvolto in una discussione con Estefania. Il rapper l'aveva definita “sfacciata” a causa di un accadimento della sera prima: durante la cena, la modella lo avrebbe privato della sua porzione di pesce. Ancora infastidito dai fatti, Blind aveva deciso di parlarne con Roger che, a sua volta, non aveva esistato a chiedere spiegazioni alla sua compagna. Dopo un primo tentativo di mantenere la questione privata, Blind aveva chiamato subito in causa Guendalina che – testimone dei fatti – aveva negato la versione di Estefania dando il via ad una nuova lite che ha inevitabilmente coinvolto tutti.

