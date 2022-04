Paolo Del Debbio, chi è: età e vita privata del giornalista con un passato in politica. L'ex moglie, le figlie e la fidanzata misteriosa

14 aprile 2022 a

Torna questa sera, giovedì 14 aprile, l'appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Nato a Lucca il 2 febbraio 1958, è un saggista, giornalista, conduttore televisivo ed ex politico. Figlio di un deportato nel campo di prigionia nazista di Buchenwald, nel 1994 è stato tra i promotori della fondazione di Forza Italia, di cui è stato direttore dell'Ufficio Studi nazionale. Nel 1995 si è candidato, uscendo sconfitto, per la presidenza della Regione Toscana, come leader della coalizione del Polo per le Libertà. Dal 1998 al 2001, invece, è stato assessore per le periferie e la sicurezza del Comune di Milano, nella giunta Albertini. Dal 1988 al 1993 ha avuto l’onore di lavorare a Fininvest Comunicazioni, società di relazioni esterne e istituzionali all’interno del gruppo Fininvest, inizialmente come coordinatore del centro studi, poi come assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri.

Giornalista pubblicista dal 2001, nei primi anni Duemila collabora con Il Giornale, mentre nel 2004 esordisce in televisione alla conduzione di Secondo voi sulle reti Mediaset, dove resta fino al 2010. In seguito, fino al 2013, è stato al timone di Mattino Cinque assieme a Federica Panicucci, mentre nel 2012 ha condotto Quinta Colonna, andato in onda fino al 2018, quando è stato sostituito da Quarta Repubblica. Dal 2019, infine, conduce Dritto e Rovescio.

E' stato sposato a lungo con Gina Nieri, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Mediaset, dalla quale ha avuto due figlie, Maddalena - nata nel 1989 - e Sara - nata nel 1992. Adesso, la sua vita privata è molto misteriosa. In passato, in un'intervista al settimanale Chi, aveva detto: “Una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione”.

