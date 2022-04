Luca Bastianello, l'attore de Il paradiso delle signore: chi è la moglie, Kim Vu. Hanno due figli

14 aprile 2022 a

a

a

Luca Bastianello sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il talk su attualità e televisione in onda su Rai1 e condotto da Serena Bortone, nel corso della puntata odierna, giovedì 14 aprile.

Alvaro Vitali, l'attore è stato scoperto da Fellini

Classe 1979, originario di Padova, Bastianello si iscrive all'Accademia d'arte drammatica "Palcoscenico" del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, diretta da Alberto Terrani. Si diploma nel 2000 e si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università La Sapienza di Roma. Debutta come attore in teatro con Frammenti di un discorso amoroso (2003); nello stesso anno debutta in televisione nella miniserie tv in sei puntate, Un papà quasi perfetto, regia di Maurizio Dell'Orso, in cui è protagonista nel ruolo di Matteo a fianco di Michele Placido. Nel 2005 recita nel cortometraggio La trama d'Amleto, nel 2006 recita nel thriller-horror La notte del mio primo amore e nello stesso anno esordisce nella soap opera di Canale 5, Vivere, in cui fino al 2008 interpreta il ruolo di Diego Blasi. Nel 2009 gli viene affidato il ruolo di Federico Bettini nella soap opera CentoVetrine. Nel 2011 l'attore torna in televisione con la miniserie televisiva La donna che ritorna, nella quale recita come protagonista maschile a fianco di Virna Lisi. Nel 2013 recita nella fiction di Rai 1 Rosso San Valentino in cui interpreta il ruolo di Giovanni Danieli. Nel 2017 ha recitato in Squadra Mobile, spin-off di Distretto di Polizia. Poi ha fatto parte di Sacrificio d’amore e de Il paradiso delle signore nel ruolo di Dante Romagnoli.

Il sacrificio della regina. Nuovo appuntamento con Don Matteo

Per quanto riguarda la vita privata, è felicemente sposato con Kim Vu, una donna di origini vietnamiti che di professione fa l’artista nella danza e nel canto. La coppia ha due figli

A Dritto e Rovescio la guerra, la propaganda e i morti in Ucraina. Ma anche la sfida Usa-Russia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.