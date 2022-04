Alvaro Vitali, chi è: la malattia e i problemi economici. L'attore di Pierino è stato scoperto da Fellini. Chi sono moglie e figlio

14 aprile 2022 a

Nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno: nel corso della puntata odierna, giovedì 14 aprile, tra gli ospiti in studio di Serena Bortone ci sarà l'attore Alvaro Vitali, conosciuto ai più per aver interpretato Pierino in numerosi film. Andiamo a scoprire cosa fa oggi l'amato personaggio televisivo.

Nato a Roma il 3 febbraio 1950, Alvaro Vitali è attore e cabarettista, noto - oltre che per Pierino - anche per aver preso parte a numerosi film di genere commedia sexy all'italiana. Venne scoperto, quando ancora era uno studente, da Federico Fellini durante un provino. Nel 1969 il regista riminese lo fece esordire nel cinema con una piccola parte in Fellini Satyricon, poi lo volle anche in I clowns (1971), Roma (1972, nel quale interpreta un ballerino di tip-tap d'avanspettacolo) e Amarcord (1973). A partire dalla seconda metà degli anni settanta, Vitali interpretò numerosi film, accompagnando attori protagonisti come Lino Banfi e Renzo Montagnani, per poi passare a dei ruoli di prima fila interpretando il personaggio di Pierino. Dopo anni in cui uscì dalle scene, tornò in televisione a Striscia La Notizia nei primi anni Duemila, dove imitava la figura di Jean Todt. Nel 2006 ha anche partecipato a La Fattoria, ma lasciò poche settimane dopo l'inizio del reality per un problema di salute.

Vitali, infatti, soffre di asma, una patologia che lo ha messo in pericolo soprattutto negli ultimi due anni a causa del Covid. Lato vita privata, ha divorziato dopo un primo matrimonio: padre di un figlio, vive a Roma con la seconda moglie, la cantautrice Stefania Corona. Di recente aveva confessato anche di aver avuto dei problemi economici, percependo una pensione molto bassa in quanto ha avuto dei problemi col versamento dei contributi da parte delle produzioni cinematografiche al tempo dei suoi film.

