Stasera giovedì 14 aprile su La7 torna PiazzaPulita: gli ospiti di Corrado Formigli e le anticipazioni

14 aprile 2022 a

a

a

Come tutte le settimane, anche stasera giovedì 14 aprile in tv su La7, intera serata dedicata a PiazzaPulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Naturalmente la puntata di oggi sarà quasi interamente dedicata agli sviluppi del conflitto armato tra la Russia e l'Ucraina. Ma si parlerà anche di politica e attualità nel talk show di Formigli, che a ogni appuntamento accoglie numerosi ospiti competenti e sviluppa interessanti dibattiti, non senza polemiche. Diamo uno sguardo alle anticipazioni e agli ospiti della puntata di questa sera.

A Dritto e Rovescio la guerra, la propaganda e i morti in Ucraina. Ma anche la sfida Usa-Russia

Al centro dell'attenzione ancora una volta gli orrori di Bucha. Quando le truppe russe si sono tirate indietro, gli ucraini hanno fatto macabre scoperte. Civili uccisi e cadaveri lasciati in mezzo alla strada, fosse comuni, vittime con le mani legate dietro la schiena. L'Ucraina e tutto il mondo Occidentale lanciano pesanti accuse contro la Russia di Putin e continuano a parlare di crimini di guerra. Lo zar sostiene che la verità sia completamente diversa rispetto a quanto viene raccontato. Ma si parlerà anche della sempre più complessa situazione nel sud del Paese, tra Mariupol e il Donbass. E ancora: per quale motivo Putin vuole vincere la guerra entro il 9 maggio? Approfondimento anche per i temi economici inevitabilmente legati al conflitto.

Il sacrificio della regina. Nuovo appuntamento con Don Matteo

Come già anticipato, e come tutti i giovedì, numerosi e autorevoli gli ospiti in studio e in collegamento. Dopo le interviste delle precedenti puntate a Giuseppe Conte e Michele Santoro, che hanno scatenato più di una polemica, ancora opinioni diverse e riflessioni su una guerra che sta letteralmente sconvolgendo il mondo che tra l'altro è ancora alle prese con la pandemia Covid. Annunciata la presenza dell'ingegnere Carlo De Benedetti; del sociologo Marco Revelli; del generale Vincenzo Camporini; dell’ambasciatore Riccardo Sessa; dei giornalisti Federico Fubini, Alberto Negri e Cecilia Sala. Naturalmente non mancherà il racconto di Stefano Massini.

Eurovision, TikTok partner della 66a edizione a Torino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.