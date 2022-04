Stasera in tv giovedì 14 aprile, su Rete 4 torna Dritto e Rovescio: le anticipazioni

14 aprile 2022 a

a

a

E' la guerra in Ucraina l'assoluta protagonista, ancora una volta, di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Stasera in tv, giovedì 14 aprile, nuovo appuntamento con la trasmissione sulle frequenze di Rete 4. Inizio alle ore 21.25 per una puntata che come accade ormai da quasi due mesi, pone al centro dell'attenzione l'invasione della Russia di Vladimir Putin e le drammatiche conseguenze che sta producendo, sia dal punto di vista militare, che da quello civile e da quello economico. Gli inviati racconteranno anche le ultime drammatiche scoperte relative alle fosse comuni che continuano a spuntare di giorno in giorno. Soltanto nei dintorni di Kiev sono quasi mille i civili rinvenuti senza vita dai militari ucraini.

Nell'area di Kiev recuperati 765 corpi di civili. Dagli Usa armi per 800 milioni all'Ucraina | Diretta, foto e video

Ma a Dritto e Rovescio stasera, oltre agli ultimi aggiornamenti sull’offensiva nel Donbass, si farà un’analisi in relazione ai complessi rapporti tra Russia e Stati Uniti, che diventano sempre più complessi di giorno in giorno. Insieme a Rudy Giuliani. Infine si approfondirà la questione sulla propaganda di Putin e di Zelensky. Come ha annunciato la produzione in un comunicato, “l’evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia, con l’offensiva decisiva nel Donbass, sarà il tema al centro del nuovo appuntamento. Tante le domande a cui si cercherà di dare una risposta: qual è il vero obiettivo di Vladimir Putin? Quanto durerà ancora questo conflitto?"

"Ampio spazio sarà poi dedicato ad un approfondimento sulla propaganda russa e su quella ucraina. L’informazione sembra infatti rappresentare un ulteriore e fondamentale campo di battaglia per il presidente Vladimir Putin e il premier Volodomyr Zelensky. Inoltre, Paolo Del Debbio intervisterà Rudoph Giuliani per approfondire con l’ex sindaco di New York e avvocato dell’ex presidente Trump i rapporti tra Russia e Usa". Puntata intensa e ricca di spunti, come del resto accade sempre per i programmi dedicati alla guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.