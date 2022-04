TikTok sarà partner dell'edizione 2022 di Eurovision

14 aprile 2022 a

TikTok sarà il partner della 66esima edizione di Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio ispirato al tema “The Sound of Beauty”. Lo ha annunciato l’ente organizzatore, European Broadcasting Union: per la prima volta la community globale di TikTok, che ha superato oltre un miliardo di persone, sarà il cuore pulsante dell’evento. In qualità di Entertainment Partner, TikTok celebrerà la musica, gli artisti, i Paesi, la storia e all’evento stesso, portando la magia di Eurovision al suo pubblico appassionato di musica in tutto il mondo. Grazie a una programmazione dedicata, le playlist musicali e contenuti di backstage, la community di TikTok potrà vivere da vicino tutto ciò che rende Eurovision l’evento musicale più guardato, amato e celebrato del mondo. La passione di TikTok per Eurovision continua a crescere: a oggi sono già più di 3,8 miliardi le visualizzazioni di video con l’hashtag #Eurovision, mentre lo scorso anno l’hashtag #Eurovision2021 ha superato 1,4 miliardi di visualizzazioni. La community TikTok si è rivolta alla piattaforma per condividere e celebrare l’entusiasmo per le performance, apprezzare la musica, e sostenere i concorrenti del proprio Paese; la passione e la creatività caratteristici della community di TikTok si riflettono in ognuno dei milioni di video creati. A loro volta, gli artisti dell'Eurovision hanno utilizzato TikTok per raggiungere i loro fan, portandoli nel cuore della competizione e mostrando loro i retroscena e la preparazione.

Quest'anno, grazie alla partnership, i fan saranno ancora più vicini agli artisti: dalle prove fino al Grand Final, per vivere Eurovision in modo ancora più profondo e coinvolgente. In attesa del Gran Final, previsto tra un mese (il 14 maggio), Ebu - che organizza il concorso dal 1956 - ha confermato che entrambe le semifinali e la serata finale stessa saranno trasmesse live tramite l'account Eurovison, in un format verticale unico creato appositamente per TikTok che unirà, durante le varie performance sul palco, la diretta ufficiale a momenti esclusivi di backstage. La community avrà accesso a contenuti dal backstage di tutti gli artisti che partecipano alle prime prove, disponibili esclusivamente su TikTok. Inoltre, in vista delle serate live del 10, 12 e 14 maggio, i team TikTok di tutta Europa lavoreranno con i rispettivi rappresentanti nazionali e sull’app verrà creato un hub per tutti i contenuti dedicati a Eurovision. Le playlist con le canzoni dei concorrenti saranno protagoniste della pagina Suoni, consentendo agli utenti di creare e condividere i propri video, portando in vita la musica del festival come solo la community TikTok sa fare.

L’account TikTok di Eurovision presenterà ogni giorno contenuti esclusivi dedicati alla manifestazione, compresi i momenti più belli della giornata e le scene dietro le quinte di un l’evento che è destinato a conquistare Torino e non solo. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno svelate anche le programmazioni nazionali. "Siamo entusiasti di unire la magia e la musica di Eurovision alla nostra community. TikTok è la casa dell'intrattenimento e della creatività, sono certo che i nostri creator e utenti in tutta Europa, e non solo, accoglieranno e sapranno celebrare nel migliore dei modi l'unione di musica e della cultura. Offriremo contenuti esclusivi per i fan, portandoli dietro le quinte e ponendoli al centro dello spettacolo stesso. Non vediamo l'ora di vedere come la nostra community sarà conquistata e ispirata da Eurovision quest'anno", ha affermato Rich Waterworth, General Manager Eu, TikTok. Martin Österdahl, Executive Supervisor dell'Eurovision Song Contest per Ebu ha aggiunto: "Siamo lieti di avere TikTok come Entertainment Partner ufficiale di Eurovision Song Contest 2022, e di lavorare a stretto contatto per creare contenuti ancora più esclusivi e coinvolgenti. L'anno scorso, la community di TikTok ha davvero abbracciato lo spirito di Eurovision Song Contest e, quest'anno, non vediamo l'ora di offrire un accesso senza precedenti al più grande evento di musica dal vivo del mondo, oltre a ispirare un'intera nuova generazione di fan". L’hashtag #Eurovision2022 è già online, per consentire ai fan di TikTok e di Eurovision in tutto il mondo di dimostrare la loro creatività e celebrare l’allegria della gara musicale più grande e più amata al mondo.

