L'Eredità, Claudia vince anche la puntata del 13 aprile 2022 poi perde alla Ghigliottina

13 aprile 2022 a

a

a

Continua a collezionare partecipazioni e titoli da campionessa Claudia Corda, la concorrente che dal 31 marzo sta dominando il quiz-game L'Eredità in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. La ragazza romana vince anche la puntata di mercoledì 13 aprile 2022 ma alla Ghigliottina, dopo aver vinto ieri 20mila euro in gettoni d'oro, stavolta non ha l'intuizione giusta.

L'Eredità, chi è Claudia e quanto ha vinto: tutti i record della campionessa che insegue Alessio

Al triello ci arrivano la super campionessa Claudia (14 partecipazioni consecutive), Massimo e la new entry Daniela. Le due domande finali -come si muoveva il Nautilus (navigando in immersione la risposta) e chi può raggiungere il record di otto titoli mondiali di F1 (Hamilton) - lanciano proprio Claudia al gioco finale con un montepremi di 130mila euro.

L'Eredità, Claudia ancora campionessa. Alla ghigliottina vince 80 mila euro

Alla sua nona Ghigliottina la concorrente romana dopo due dimezzamenti gioca per 32.500 euro. Le parole "da legare" sono re, divina, violini, Michele e pietra. Tenta la soluzione con il termine vento, ma quello vincente era foresta. Pazienza, ci riproverà domani.

L'Eredità, Claudia vince 20mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.