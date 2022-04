Greta Scarano, chi è l'attrice e l'amore per Sidney Sibilia: ora torna al cinema

13 aprile 2022 a

Greta Scarano torna nelle sale cinematografiche - dal 26 aprile - con il film La cena perfetta. Nel cast della pellicola diretta da Davide Minnella c'è anche Salvatore Esposito. L'attrice è ospite de I soliti ignoti, la trasmissione che lancia la prima serata su Rai1 condotta da Amadeus.

Romana, 35 anni, dopo aver studiato canto e musica si è dedicata alla recitazione, iniziando addirittura in Alabama (Stati Uniti). Dopo aver recitato in teatro, è approdata in televisione con Un posto al sole. L’anno che segna la svolta è il 2008, quando è stata scelta per il ruolo di Angelina (moglie di Scrocchiazeppi) nella serie Romanzo criminale. Al cinema ha recitato in film importanti come Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, Senza nessuna pietà di Michele Alhaique, Suburra di Stefano Sollima, Smetto quando voglio Masterclass e Smetto quando voglio Ad honorem, entrambi di Sydney Sibilia. In tv Greta ha recitato in produzioni come: Ris Delitti Imperfetti, Don Matteo, Distretto di Polizia, I liceali, Squadra Antimafia e Liberi sognatori La scorta di Borsellino. Nel 2020, la Scarano è stata scelta per interpretare Ilary Blasi nella serie tv dedicata a Francesco Totti, Speravo de morì prima.

Relativamente alla sua vita privata, Greta Scarano ha avuto una lunga relazione con il collega Michele Alhaique, conosciuto sul set. Quando la loro storia d’amore è finita, Greta si è innamorata del regista Sydney Sibilia. Sydney che è diventato il suo compagno di vita. Si sono conosciuti sul set "e la scintilla della passione è scoccata molto tempo dopo, in un incontro voluto dal caso" ha detto. Il padre, Paolo Scarano, è un medico e le ha trasmesso la passione per i viaggi e per la musica (è un bravissimo chitarrista). E' stato lui a supportarla nella recitazione, facendola partecipare con sua sorella Glenda a un corso propedeutico alle arti (Glenda Scarano è diventata sceneggiatrice).

