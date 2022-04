L'Eredità, chi è Claudia e quanto ha vinto: tutti i record della campionessa che insegue Alessio

13 aprile 2022 a

Una nuova campionessa sta lasciando un segno a L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale e condotto da Flavio Insinna. Si chiama Claudia Corda, è nata a Roma e svolge la professione di shop advisor nell’aeroporto di Fiumicino. La concorrente trentenne, anche affascinante oltre che molto preparata, è protagonista del programma televisivo dalla puntata andata in onda lo scorso 31 marzo. Con quella di oggi sono dunque 14 le puntate a cui ha partecipato. Che la posizionano - tra le concorrenti più performante del 2022 - proprio alle spalle del fenomeno Alessio Zannetti che ha furoreggiato, ad appena 18 anni, con le sue 37 puntate consecutive a cui ha partecipato vincendo 162.500 euro. Meglio di lei dunque ha fatto infatti solo Alessio.

Infatti Claudia - laureata in Scienze politiche internazionali, fidanzata con Daniel - delle 14 puntate a cui ha partecipato ha raggiunto il gioco finale della Ghigliottina 8 volte vincendo dunque in 2 occasioni. La prima il 2 aprile quando è riuscita ad accaparrarsi il montepremi in palio quel giorno, 80mila euro in gettoni d'oro. Una vittoria che l'ha fatta commuovere, "ho la lacrima facile, scusate" disse rivolgendosi a Flavio Insinna mentre faceva i complimenti alla ragazza romana. La seconda vittoria è arrivata ieri 12 aprile quando è riuscita a vincere 20mila euro sempre in gettoni d'oro.

Un totale di 100mila euro dunque che fanno di Claudia la seconda più vincente del 2022 e una delle migliori concorrenti della storia del programma di Rai1. E chissà che non possa continuare a infrangere record e scalare il pantheon dei concorrenti più vincenti del quiz, seguitissimo in tv ma anche sui social.

