Controcorrente, ospite l'ex primo ministro ucraino Julija Tymoshenko: stasera in tv 13 aprile su Rete4

Stasera in tv - oggi 13 aprile 2022 - ormai consueto appuntamento del mercoledì su Rete4 con Controcorrente, il contenitore informativo condotto da Veronica Gentili (dalle ore 21.25). Nucleo della trasmissione sarà un approfondimento sul conflitto in Ucraina. In particolare si parlerà delle conseguenze dell’eccidio di Bucha e di diplomazia. Poi si cercherà di delineare la vita privata di Putin.

Come da comunicato stampa, “mentre i russi lanciano l’offensiva nel Donbass e gli ucraini si preparano a resistere, in studio si continuerà a parlare del conflitto, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. Oltre agli esperti e ai commentatori, Veronica Gentili ospiterà l’ex primo ministro ucraino Julija Tymoshenko, con cui cercherà di capire se sia possibile iniziare a ipotizzare la fine del conflitto. Nel corso della puntata, come sempre, verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte ucraino.” Non sono stati annunciati altri ospiti.

