Le Iene, in studio anche Soleil Stasi: chi è, età e fidanzato misterioso. Lo scherzo di Nicolò De Devitiis | Video

13 aprile 2022 a

a

a

Stasera, mercoledì 13 aprile, a Le Iene ci sarà anche Soleil Stasi. Una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, molto amata dal pubblico della televisione per la sua presenza in queste settimane anche come giudice de La Pupa e il Secchione Show, Soleil sarà nello studio del programma in onda in prima serata su Italia 1, dopo che nella scorsa puntata aveva subito uno scherzo da Nicolò De Devitiis. La giovane e bella showgirl risponderà alle domande più pungenti che le verranno fatte sulle Instagram Stories de Le Iene, nell'apposito box.

Le Iene, ci sono Sangiovanni e Soleil Sorge

Nella scorsa puntata è stata vittima di uno scherzo da parte di Nicolò De Devitiis, aiutato da alcuni complici, tra cui Dayane Mello e altri amici dell'influencer. La Iena ha fatto credere a Soleil di essere vittima di una truffa da 5 milioni di euro in criptovalute. Dopo aver ricevuto un pacco da un nuovo amico di Dayane Mello, Soleil parte per un viaggio in macchina, ma viene fermata dalla polizia e dall'Interpol. Nascosta sotto un babà, i finti agenti trovano una pennetta usb. Soleil finisce al centro di una truffa che potrebbe rovinarle la carriera per sempre. Quando iniziano a uscire i primi articoli sulla vicenda, Soleil prova a incastrare l'uomo per fargli confessare il reato. In soccorso dell'ex gieffina arriva lo stesso Nicolò De Devitiis che le rivela lo scherzo.

GUARDA IL VIDEO

Soleil Anastasia Sorge, in arte Soleil Stasi, è nata a Los Angeles nel 1994 da padre italiano e madre americana. Torna in Italia, in Abruzzo, durante l'adolescenza, per poi volare a New York per studiare recitazione presso il The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Al rientro nella Penisola, è volto di Roma Tv e Roma Now, partecipa a Miss Italia e a Uomini e Donne nel 2016, quando viene scelta da Luca Onestini. La loro relazione, però, si interrompe quando Luca partecipa al Gf vip 2. In seguito, nel 2019 partecipa a L'isola dei famosi, dove lega molto con Jeremias Rodriguez, mentre nel 2020 è tra i concorrenti di Pechino Express assieme alla mamma Wendy Kay. Nel 2021, infine, la partecipazione al Grande Fratello Vip, in cui è al centro del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Lato vita privata, Soleil Sorge sembra essere legata a un uomo misterioso. A Verissimo, Silvia Toffanin le aveva chiesto se l'uomo fosse realmente esistito o se fosse stato una sorta di Mark Caltagirone. L'influencer ha quindi spiegato perché ha deciso di tenere la sua storia lontana dai riflettori: “Spesso quando un rapporto umano viene contaminato dall’esposizione pubblica, si rovinano anche gli equilibri e un po’ le dinamiche della coppia. Io non ho mai detto di avere un fidanzato, ma c’è una persona di cui mi sono innamorata. Le cose si vedranno con il tempo. Prima di definirmi fidanzata voglio avere tutto molto chiaro nel mio cuore”, ha aggiutno. L'amica Sophie Codegoni ha commentato così le parole: “Mi sembra che vuole cambiare discorso. Lei si sta dedicando al suo lavoro e fa bene. Io so solo che c’è e la tratta benissimo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.