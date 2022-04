Ultima Fermata, chi sono le coppie della puntata di questa sera, mercoledì 13 aprile, in tv su Canale 5: le anticipazioni

13 aprile 2022 a

Torna questa sera, mercoledì 13 aprile, Ultima Fermata. Il programma, condotto da Simona Ventura, va in onda in prima serata su Canale 5. Per questo ultimo appuntamento, al centro del programma, prodotto da Fascino Pgt, l'amore di alcune coppie alle prese con disguidi, malcontenti e vere e proprie crisi. I protagonisti, infatti, concedono alle proprie relazioni l'ultima chance appunto per capire se proseguire insieme o dividere le loro strade per sempre.

Andiamo dunque a vedere quali coppie saranno presenti nel corso della puntata odierna. Oggi vedremo Manuel e Lucia, dopo che lei ha detto no al matrimonio dopo che era già stata fissata la data per il 6 giugno. Ci sono poi Giuseppe e Celeste: la ragazza si fa consolare da chi le sta vicino ogni giorno, in lacrime, ma in molti credono che il fidanzato che l'ha tradita torni da lei. La sua ipotesi, però, sembrerebbe quella di cambiare vita fin da subito. Infine, spazio Marco e Valentina. Lei dichiara di aver bisogno di un’Ultima fermata per sapere se lui la ama ancora. Così, la ragazza decide di dare un ultimatum di 24 ore al fidanzato.

Oggi, inoltre, si scoprirà l'esito della storia tra Luca e Stefania, ricca di colpi di scena e di battute piccanti. Non resta che aspettare le 21,30 per scoprire come finiranno tutte le storie d'amore.

