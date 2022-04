La storia vera di Migliori Nemici: chi era Ann Atwater, l'attivista afroamericana. Il film stasera in tv mercoledì 13 aprile su Rai 1

13 aprile 2022 a

a

a

Va in onda questa sera, mercoledì 13 aprile, su Rai 1, il film Migliori Nemici. In prima serata, dunque, spazio dunque alla pellicola che racconta eventi realmente accaduti negli Stati Uniti degli anni Settanta, tra le lotte per i diritti civili e il razzismo ancora troppo presente. Il regista del film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, è Robin Bissell, mentre nel cast ci sono Sam Rockwell, Taraji P. Henson, Wes Bentley, Anne Heche, Nick Searcy.

Le Iene, ci sono Sangiovanni e Soleil Sorge

Siamo nel 1971: le leggi per tutelare gli afroamericani non si applicano nella Carolina del Nord. Nella città di Durham scoppiano tumulti, causati dal rifiuto dei bianchi di accogliere studenti di colore nelle loro scuole. Per placare gli animi, si tenta la strada del dialogo: un dibattito deciderà il futuro delle istituzioni scolastiche. Si fronteggiano Ann Atwater, agguerrita attivista afroamericana, e Cp Ellis, uno dei maggiori esponenti del Ku Klux Klan locale.

Atlantide, Andrea Purgatori racconta il cerchio magico di Putin e i reali obiettivi

Ann Atwater è stata un'attivista statunitense per i diritti civili. Durante la sua carriera ha contribuito a migliorare la qualità della vita degli afroamericani attraverso Operation Breakthrough, un'organizzazione comunitaria dedicata alla lotta contro la povertà, e ha sostenuto i diritti dei neri per le abitazioni e l'assistenza sanitaria. Perse la madre all'età di sei anni, mentre a quattordici rimase incinta. Così si sposò e si trasferì a Durham, città dove si trovava una considerevole fetta di popolazione afroamericana. Abbandonata dal marito, la Atwater si trovò a crescere da sola le sue due figlie. Viveva in una casa con molti problemi, e al suo caso si interessò Howard Fuller: lei andò al locale welfare per ottenere un aiuto economico e l'uomo si recò con lei dal padrone di casa per ottenere qualche miglioria. In seguito, Fuller le chiese di unirsi all'Operazione Breaktrough, un programma che serviva per aiutare le persone povere ad ottenere una formazione professionale e a essere consapevoli dei loro diritti. Così, a poco a poco, la Atwater si fece conoscere dai partecipanti agli incontri di Operazione Breakthroug, occupandosi delle persone che avevano problemi abitativi. Collaborò Inoltre per fare in modo che i rappresentanti delle istituzioni assumessero un altro tipo di atteggiamento verso gli afroamericani. In città però, nel 1971, erano ancora in atto le segregazioni razziali nelle scuole, nonostante la sentenza della corte suprema degli Usa del 1954 le sanciva come incostituzionale. Le tensioni razziali erano ancora presenti, e così per gestire la transizione verso la fine delle segregazioni venne chiamato in città Bill Riddick, che indisse una charrette in cui i cittadini potessero esprimere la loro opinione, presieduta da Atwater (per rappresentare i neri) e C.P. Ellis, che era a capo del locale Ku Klux Klan. Riluttanti a lavorare insieme, alla fine dei lavori i due divennero amici. Ma non fu il solo risultato positivo per la Atwater, perché si stabilì che il consiglio di amministrazione della scuola avrebbe incluso due studenti bianchi e due neri, oltre a una serie di misure per risolvere i problemi di intolleranza.

Chi l'ha visto? si occupa del caso di Andreea, il fidanzato: "Non so cosa le sia successo e ho paura di saperlo". Stasera in tv 13 aprile su Rai3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.