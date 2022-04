Atlantide, Andrea Purgatori racconta il cerchio magico di Putin. Poi il docufilm Citizen K, stasera in tv 13 aprile su La7

13 aprile 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 13 aprile 2022 - su La7 torna l'appuntamento con Atlantide, il format di approfondimento condotto da Andrea Purgatori che proseguirà a raccontare la guerra in Ucraina con focus sull’offensiva finale russa nel Donbass. Poi la tragedia dei civili massacrati e la resistenza ucraina sono al centro del racconto di stasera.

Tutti si interrogano sui reali obiettivi del presidente Vladimir Putin e sulla tenuta del suo cerchio magico e della casta degli oligarchi che lo sostengono. Un rapporto complesso, quello tra questi ultimi e il leader del Cremlino, incarnato da Michael Khodorkovski, primo miliardario dell’era postsovietica epurato e fatto arrestare all’apice della sua scalata finanziaria. La sua storia è in uno straordinario docufilm – Citizen K, del premio Oscar Alex Gibney – che Atlantide propone in prima tv assoluta per spiegare come il mondo degli affari e della politica siano da vent’anni dietro ogni mossa di potere di Putin e dunque anche all’ombra di questa guerra. La pellicola va ad analizzare la figura di Michael Khodorkovski, storicamente ricordato come il primo miliardario dell’era postsovietica. Temuto, epurato e poi fatto arrestare, il docufilm ne fa un testimone chiave per descrivere la tipologia degli oligarchi fedeli al Presidente russo.

. Tra gli ospiti l’analista geopolitico di Scenari, Dario Fabbri, l’inviato del Corriere della Sera, Andrea Nicastro da Dnipro, il giornalista Marco Ansaldo da Instanbul e la vignetta di Mauro Biani.

