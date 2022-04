Mario Biondi, il cantante ha nove figli: ecco quante mogli ha avuto. Chi è: dagli esordi all'ultimo album Romantic

13 aprile 2022 a

Sarà Mario Biondi uno degli ospiti della puntata odierna, mercoledì 13 aprile, di Oggi è un altro giorno. Il programma, condotto da Serena Bortone, va in onda dalle 14 alle 16 su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Biondi sarà in studio per presentare il suo ultimo album, uscito da poco meno di un mese, intitolato Romantic.

Mario Ranno, questo il suo vero nome, è nato a Catania nel 1971. Inizia a cantare nei cori gregoriani della chiesa fin da bambino. Poi, dopo alcune esperienze in Italia, si specializza nella lingua inglese. Turnista nelle sale di registrazione per etichette di nicchia, dal 1988 comincia a fare da spalla a big dell'epoca, come Ray Charles. Nel 2004 esce This Is What You Are con lo pseudonimo di Was-A- Bee, singolo pensato per il mercato giapponese, ma arrivato anche alle radio europee. This is what you are entra a far parte di numerose compilation dance, ma il salto di qualità avviene quando il brano entra nella top ten dei brani più trasmessi da Norman Jay nel suo programma cult in onda sulla BBC Radio. Nel 2007 esce I love you more, un doppio cd live con le canzoni di Handful of soul più altre perle come Just the way you are nella versione di Barry White e Close to you di Burt Bacharach. Con quest’ultimo si crea immediatamente un feeling professionale, tanto che il leggendario compositore americano scrive apposta per Biondi Something that was beautiful, una splendida ballad che diventa uno dei pezzi forti di If, il suo secondo album, che vede la luce alla fine del 2009. Il disco, pubblicato dalla Tattica Records, vende oltre 200.000 copie. L’album della definitiva consacrazione a livello internazionale è Sun del 2013, il primo pubblicato da una major, con il quale il cantante si è imposto anche nel mercato internazionale. Lo stesso anno vede la luce Mario Christmas, originale disco natalizio. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo con Rivederti. Il 29 gennaio 2021 viene pubblicato Dare, disco con cui Biondi festeggia i suoi 50 anni tra atmosfere degli esordi e nuovi suoni sempre all’insegna della qualità, mentre il 18 marzo 2022 è uscito Romantic, il suo ultimo lavoro.

Per quanto riguarda la vita privata, il cantante ha nove figli avuti da diverse donne. Per quindici anni, il cantante è stato legato a Monica Farina da cui ha avuto i primi sei figli, nell’ordine: Zoe, Marzio, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Dal 2013 al 2014 l’artista si è unito all’ex concorrente di Miss Italia Giorgia Albarello da cui ha avuto una figlia, Mia. Attualmente, ha una compagna che gli ha dato altre due bimbe: Mil e Matilde, nata nel 2020.

