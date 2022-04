La Pupa e il Secchione, la prova di seduzione di Malena: lo spogliarello hot | Video

13 aprile 2022 a

La puntata di ieri, martedì 12 aprile, de La Pupa e il Secchione Show non ha deluso le aspettative. Colpi di scena, infatti, sono stati all'ordine della serata, nella quale era ospite Malena, la pornoattrice pugliese ed ex politica del PD. Malena, Pupa per una sera, è stata determinante ai fini della puntata, perché ha assegnato un bonus a una coppia dopo una prova sexy, ispirata alla scena di un celebre film.

Nel dettaglio, a sfidarsi sono state due coppie: Elena e Aristide e Gianmarco e Maria Laura, che si sono calati nei panni di due amatissimi attori del cinema italiano riproponendo una scena cult. Prima di loro, però, è stata la stessa Malena a esibirsi assieme a Federico Fashion Style: l'attrice scoperta da Rocco Siffredi si è esibita in uno spogliarello sexy, che ha mandato in estasi il pubblico in studio e quello a casa.

Non sono mancate, però, critiche al programma, visto che la trasmissione condotta da Barbara D'Urso va in onda in prima serata. La scena di Malena è stata considerata troppo hot, e sui social sono arrivati molti commenti negativi: "Mio parere personale, ieri sera è stata molto meno sfacciata e volgare Malena rispetto alle pupe in generale sia durante la prova che per quello che mostrano in villa...", "Un programma...indecente...con Pucci...un altra storia..era un programma carino..ora..non si può guardare", hanno scritto i fan su Instagram.

