Clementino, chi è: età e fidanzata. Black Pulcinella è nuovo album del cantante, giudice di The Voice Senior: ecco quando esce

Nuovo appuntamento con i Soliti Ignoti questa sera, martedì 12 aprile, su Rai 1. Il programma, che va in onda dalle 20,30 dopo il telegiornale, è condotto da Amadeus e in ogni puntata uno o più ospiti si mettono alla prova, cercando di indovinare le otto identità segrete: al termine, invece, si va alla caccia del parente misterioso. Chi lo associa all'ignoto corretto vince il montepremi, che in questi casi viene dato in beneficenza. Oggi giocheranno Clementino e Lorella Boccia, ovvero i prossimi conduttori di Made in Sud, al via lunedì 18 aprile su Rai 2.

Clementino è un cantante nato ad Avellino nel 1982. Pseudonimo di Clemente Maccaro, dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firmò un contratto con l'etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l'album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Tre anni più tardi entrò nei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A., e nel 2012 formò i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il rapper siglò un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa, che riscosse un discreto successo in madrepatria, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album e venendo certificato disco d'oro. Dal 2020 è giudice del programma The Voice Senior, trasmesso in prima serata su Rai 1.

Lato vita privata, è fidanzato con la cantante e attrice pugliese Martina Difonte. La passione per il canto iniziò a 7 anni, quando prestava la voce al coro della parrocchia. Negli anni ha studiato anche danza classica e si è cimentata con il tango, il flamenco, l'hip-hop e la danza contemporanea.

